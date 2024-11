I rappresentanti del Comitato a tutela della salute della Piana rendono noto che l’impasse delle ultime settimane sarebbe ormai agli sgoccioli. In 20 giorni sono saltati circa 80 interventi programmati, con notevoli disagi per i pazienti e tante polemiche

Secondo quanto comunicano i responsabili del comitato a tutela della salute della Piana, da domani i medici anestesisti del Gom riprenderanno la loro collaborazione con il blocco operatorio dell’ospedale spoke di Polistena e potranno così eseguirsi gli interventi programmati.

Il presidio ospedaliero “Santa Maria degli Ungheresi” di Polistena è un punto di riferimento di vitale importanza per il territorio. Era stato al centro di una manifestazione di protesta avvenuta nella mattina di sabato scorso. A organizzare l’incontro era stato il Comitato spontaneo a tutela della salute dei cittadini della Piana, il quale nella persona del suo presidente Marisa Valensise denunciava che «moltissimi cittadini che dovevano operarsi sono stati mandati a casa senza preavviso. Sono stati cancellati gli interventi di sala operatoria per mancanza di anestesisti, creando molti disagi a pazienti e parenti. Abbiamo appurato che dal primo di marzo sono stati annullati un'ottantina di interventi. Gli anestesisti provenienti dal Gom per svolgere servizi aggiuntivi sembra che non vengano pagati da tempo e hanno smesso di venire».

Sabato mattina, a confermare la tesi anche un uomo di Cinquefrondi, il quale aveva testimoniato che all’ultimo momento gli era stato annullato un intervento di chirurgia in programma da mesi. «Sembra che la situazione d’emergenza sia rientrata e che evidentemente si sia trovato un accordo - afferma Francesco Nasso componente del comitato spontaneo a tutela della salute -. Per noi è un fatto “normale”, quindi proseguiamo la nostra azione di vigilanza e reazione».

Pure il sindaco di Polistena Michele Tripodi nei giorni scorsi si era attivato inviando un messaggio al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, nel quale aveva espresso «forte preoccupazione per quanto sta avvenendo, chiedendogli un intervento immediato per ripristinare la funzionalità delle sale operatorie, che in carenza di anestesisti non possono funzionare».