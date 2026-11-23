Sopralluogo del commissario dell’Asp di Vibo Valentia nel presidio montano e confronto con il personale e i rappresentanti del movimento guidato da Rocco La Rizza. Al centro la carenza di medici, Pronto soccorso e 118, Radiologia, Casa della Comunità e Riabilitazione. Promessi due nuovi medici

Primo sopralluogo all’ospedale di Serra San Bruno per il commissario straordinario dell’Asp di Vibo Valentia, Antonio Battistini, tornato alla guida dell’Azienda sanitaria provinciale da poche settimane. Accompagnato dal proprio staff, il manager ha visitato il presidio montano confrontandosi con operatori sanitari e rappresentanti del Comitato San Bruno per la difesa dell’ospedale, guidato dal presidente Rocco La Rizza.

Secondo quanto riferito dal Comitato, la visita ha rappresentato un’importante occasione di dialogo sulle criticità che interessano la struttura serrese e, più in generale, la rete sanitaria provinciale. Nel corso dell’incontro Battistini avrebbe ascoltato le segnalazioni del personale, raccogliendo osservazioni e proposte relative ai principali servizi ospedalieri.

«Da quando sono andato via la situazione è peggiorata. Diversi medici sono andati in pensione e non sono stati sostituiti. Dobbiamo quindi lavorare tutti insieme, con il personale che attualmente abbiamo a disposizione, per garantire i servizi ai cittadini», ha dichiarato il commissario durante il confronto secondo quanto riportato nella nota diffusa del Comitato.

Al centro della visita le problematiche che riguardano il Pronto soccorso, il servizio 118, il Laboratorio analisi, la Radiologia e soprattutto la Medicina interna. Proprio quest’ultima, secondo quanto evidenziato nel corso dell’incontro, rischia a breve di trovarsi con un organico ulteriormente ridotto a causa del trasferimento di uno dei medici attualmente in servizio. Su questo fronte, riferisce ancora il Comitato San Bruno, Battistini avrebbe assicurato l’arrivo di due nuovi medici nel tentativo di garantire continuità assistenziale e scongiurare ulteriori difficoltà per il reparto.

Tra i temi affrontati anche la necessità di riorganizzare gli spazi dedicati al Pronto soccorso e al 118, il rinnovo delle attrezzature del Laboratorio analisi, il potenziamento della presenza del radiologo e la ricerca di una soluzione che consenta di assicurare la presenza di un medico dell’Asp a bordo delle ambulanze. Una questione particolarmente sentita dalla popolazione delle aree interne, dove i tempi di intervento e la gestione delle patologie tempo-dipendenti rappresentano aspetti cruciali per la tutela della salute dei cittadini.

Nel confronto si è discusso inoltre della Casa della Comunità di Serra San Bruno, che secondo il Comitato non eroga ancora tutti i servizi previsti a pieno regime, e del reparto di Riabilitazione motoria, una delle opere più attese dal territorio.

«Una struttura che compare da ben 16 anni nella programmazione e nei documenti regionali, ma che, nonostante le previsioni, non è mai diventata una realtà operativa», evidenzia il Comitato guidato da Rocco La Rizza, sottolineando come anche su questo punto il commissario abbia manifestato la volontà di imprimere un’accelerazione per arrivare finalmente all’apertura del servizio.

Al termine dell’incontro, il Comitato ha espresso apprezzamento per la disponibilità mostrata dal commissario Battistini e per il confronto diretto con il personale sanitario, ribadendo però la necessità che agli impegni assunti seguano risultati concreti. «Il Comitato San Bruno continuerà a svolgere il proprio ruolo di vigilanza, denuncia e partecipazione, segnalando le criticità ancora presenti e seguendo da vicino l’evoluzione degli impegni assunti», si legge nella nota. L’obiettivo, viene spiegato, resta quello di contribuire al miglioramento dei servizi sanitari dell’ospedale di Serra San Bruno e della medicina territoriale dell’intero comprensorio montano.

In conclusione, il Comitato però avvisa: «Ora alle parole dovranno seguire i fatti. Il territorio non può più attendere».