Esami, trattamento e dimissione direttamente all’interno dell’area di emergenza grazie a un percorso dedicato attivo dalle 8 alle 20 reso possibile dalla collaborazione tra reparti
Un ragazzo di 14 anni, arrivato al Pronto soccorso di Paola per una lussazione del gomito riportata durante una partita di calcio, ha completato l'intero iter - valutazione clinica, accertamenti radiologici, riduzione della lussazione, immobilizzazione e dimissione - in meno di un'ora. Ciò, è scritto in una nota dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, è stato possibile grazie ad un'organizzazione condivisa tra Pronto soccorso e Ortopedia dell'ospedale spoke di Cetraro-Paola che consente ai pazienti con traumi di ricevere cure complete in tempi contenuti, direttamente all'interno dell'area di emergenza.
Il modello - è scritto nella nota - è quello del fast track ortopedico, un percorso dedicato attivo dalle ore 8 alle 20 che permette la presa in carico immediata dei casi selezionati dopo il triage, senza passaggi intermedi tra reparti e piani diversi della struttura. Il percorso prevede che il paziente venga indirizzato direttamente all'ortopedico presente in Pronto soccorso, con sala gessi dedicata e personale specializzato, riducendo i tempi di attesa e alleggerendo il carico complessivo dell'area di emergenza.
«Questa organizzazione - affermano Massimo Candela, direttore dell'Uoc di Ortopedia e traumatologia, e Orsola Sguglio, direttrice dell'Unità operativa complessa di Medicina e Chirurgia di accettazione e urgenza - nasce dalla collaborazione tra Ortopedia e Pronto soccorso e consente di offrire risposte rapide e appropriate ai pazienti, migliorando al tempo stesso la gestione complessiva degli accessi. Il percorso dedicato riduce le attese per i pazienti con traumi e consente al Pronto soccorso di lavorare in modo più ordinato ed efficace, a beneficio dell'intera collettività».