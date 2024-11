Il delegato della Regione Franco Pacenza ha incontrato i vertici dell'azienda chiamata alla realizzazione degli ospedali, la Tecnis, che avrebbe garantito sul rispetto degli impegni.

Franco Pacenza ha incontrato il commissario della Tecnis Saverio Ruperto, che avrebbe rassicurato sulla volontà dell'azienda di confermare gli impegni presi con la Regione. Secondo quanto riporta Il Quotidiano del Sud, nel corso di un vertice tecnico a Roma, a cui hanno partecipato anche il direttore generale del Dipartimento Lavori Pubblici Domenico Pallaria e dal dirigente di settore Pasquale Gidaro, l'azienda ha garantito sulla volontà di portare a termine la realizzazione dei due nuovi ospedali.



Nelle prossime ore sarà anche avviata una verifica presso la prefettura di Catania per verificare se i soci della società di scopo, creata per realizzare i due ospedali, abbiano il nulla osta antimafia. Nel caso di esito positivo, il presidente Oliverio incontrerà il commissario della Tecnis Ruperto per stabilire un preciso cronoprogramma.