Da venerdì Antonino Russo sarà curato a Drapia, nella sede del centro Don Mottola diretto dal dottor Soccorso Capomolla. La moglie del paziente, Angela Mignolo, lo comunica con una lettera indirizzata al network LaC che ha seguito la vicenda nei giorni scorsi.

«Gentile direttore – scrive Mignolo – le scrivo per comunicarle che mio marito, venerdì mattina verrà trasferito presso la struttura del dottor Soccorso Capomolla, per ora in regime privato e poi vedremo in seguito se l'Asp attuerà la convenzione, voglio ringraziare il dottore Capomolla per la sua sensibilità e disponibilità e altrettanto voi tutti. Siete stati grandi per la vicinanza alla nostra famiglia. Un sentito ringraziamento va al vostro editore a lei direttore».

Russo, in gravi condizioni dopo una caduta, è ricoverato in una struttura sanitario di Montalto Uffugo da mesi, situazione per la quale la famiglia ha lanciato un appello dalle colonne di LaC News24 e del Vibonese. Tante, troppe le difficoltà nel raggiungere e assistere il marito nonostante della struttura del Vibonese. Ora che i disagi dovuti alla distanza diminuiranno resta comunque lo scoglio dei servizi che saranno prestati a pagamento perché l’Asp di Vibo non ha ancora firmato con il Don Mottola, già dotato di accreditamento, la convenzione che consentirebbe di operare in regime di prestazione pubblica. Un ultimo passaggio nel quale sperano la signora Antonella e, probabilmente, tanti altri pazienti della zona.