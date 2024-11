«L’approvazione dopo sette anni della nuova rete ospedaliera e territoriale, con la previsione di oltre 1.300 nuovi posti letto e, tra le altre importantissime novità, la confermata riapertura anche dell’Ospedale di Cariati (insieme a quello della vicina Trebisacce e di Praia a Mare) rappresenta un punto storico di non ritorno per il ristabilimento del fondamentale diritto alla salute dei cittadini di quest’area cruciale a cavallo delle due province di Cosenza e di Crotone». Lo scrive in una nota stampa il sindaco Cataldo Minò, esprimendo al governatore Roberto Occhiuto la gratitudine dell’amministrazione e dell’intera comunità.

Il primo cittadino parla di «un passaggio formale che chiude un’epoca», sana «errori gravissimi» e restituisce «dignità a tutte le popolazioni per decenni rimaste menomate da uno scippo contrastato come intollerabile sin dal primo giorno». Un «tassello sicuramente qualificante per tutta l’azione di governo della Regione Calabria», rimarca il sindaco Minò.

E ancora: «Così come in più occasioni è stato ribadito anche da tutto lo staff manageriale e dirigenziale che sta affiancando il presidente e commissario per la sanità in questa sfida epocale assunta come priorità assoluta del suo mandato, quanto prospettatoci – si fa rilevare - si sta realizzando e nei tempi indicati, come ad esempio gli interventi di riqualificazione totale del Pronto soccorso che, così garantitoci dallo stesso Occhiuto, saranno conclusi entro il prossimo mese di settembre».

«Al direttore generale dell’Asp di Cosenza Antonello Graziano, cosi come a Riccardo Borselli, direttore del Dipartimento emergenza urgenza dell’Asp di Cosenza e responsabile 118 ed Elisoccorso regionale e ad Antonio Capristo direttore dell’Uoc (Unità operativa complessa) Gestione tecnico patrimoniale della stessa Azienda sanitaria e Project manager del sistema Emergenza Urgenza Regionale, tutti e tre incontrati nei giorni scorsi a Cosenza, giunga – prosegue il primo cittadino – il nostro plauso per l’attenzione e la serietà con le quali stanno seguendo tutte le fasi propedeutiche al migliore reinserimento del Cosentino nella rete ospedaliera regionale».

Il sindaco Minò chiosa: «Nel dare atto al presidente Occhiuto dell’aver voluto e saputo garantire gli impegni assunti sull’Ospedale di Cariati e nell’esprimere ulteriore soddisfazione in generale per la chiusura dei conti e per il disegno della nuova sanità calabrese con 1324 posti letto in più, di cui 659 in più nella sola area nord della Calabria, per l’impegno rinnovato sul reclutamento dei medici così come sull’incremento dei mezzi per l’emergenza, sull’annunciato arrivo delle nuove tecnologie a servizio della sanità pubblica e, non ultimo, per l’aumento delle elisuperfici per gli elisoccorsi salvifici per tutto l’entroterra calabrese, rinnovo al governatore l’invito a voler venire presto a Cariati per condividere un percorso ormai inarrestabile di ripristino della piena cittadinanza e dei diritti in questo territorio di cui può considerarsi il principale e piè concreto interprete».