L’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro annuncia la riattivazione dell’Ambulatorio di Oncologia nel Presidio ospedaliero di Soveria Mannelli, ripristinando un servizio essenziale nell'area del Reventino.

La riapertura del servizio – si legge in una nota dell’Asp - torna a garantire la prossimità delle cure per i pazienti oncologici, riducendo la necessità di lunghi spostamenti verso i centri di riferimento provinciali e assicurando un'assistenza costante, specialmente in ambiti delicati dove il supporto territoriale è parte integrante del percorso di cura. L’interruzione del servizio era stata determinata dalla riduzione di due unità di personale, ora recuperato grazie a una rimodulazione delle attività sul territorio della Provincia.

Sull'importanza assistenziale del provvedimento è intervenuto il dottor Gerardo Mancuso, capo Dipartimento di Medicina e delle Specialità Mediche e attuale responsabile pro tempore del servizio: «Con il riavvio delle attività oncologiche a Soveria Mannelli, restituiamo al territorio un servizio essenziale che funge da cerniera tra l'ospedale e il domicilio del paziente. L'obiettivo del Dipartimento è quello di creare una rete clinica integrata, dove la professionalità specialistica si sposta verso l'utenza. Questo ambulatorio non sarà solo un punto di somministrazione e controllo, ma un presidio di accoglienza e gestione multidisciplinare, fondamentale per monitorare l'efficacia delle terapie e migliorare sensibilmente la qualità della vita dei nostri pazienti. L’ambulatorio offrirà prestazioni di prime visite oncologiche e visite di controllo (follow-up), la gestione dei piani terapeutici, le consulenze e supporto ai pazienti in trattamento. Questa riapertura è stata possibile grazie alla disponibilità ed iniziativa della dottoressa Rita Marino con la collaborazione della dottoressa Chiarella Liliana».

Il servizio sarà operativo nelle giornate di sabato, dalle ore 9:00 alle 12:00. I cittadini potranno accedere alle prestazioni previa prenotazione tramite gli sportelli Cup.

L’Azienda fa sapere inoltre di avere in corso anche la prova selettiva per affidare la direzione dell’unità operativa complessa Oncologia del Presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo II” di Lamezia Terme.