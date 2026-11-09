Carenza cronica di personale, ambulanze insufficienti e inadeguate, gravi criticità organizzative e mancato riconoscimento dell'indennità di pronto soccorso. Il 12 novembre i sindacati manifesteranno davanti alla Regione per denunciare una situazione che mette a rischio lavoratori e cittadini.

Il sistema dell'emergenza-urgenza in Calabria attraversa una fase di profonda crisi. Una situazione che, secondo le organizzazioni sindacali Fsi-Usae, Nursing Up e Usb, non è più sostenibile e rischia di compromettere concretamente la sicurezza degli operatori e, soprattutto, il diritto alla salute dei cittadini calabresi.

Dopo aver proclamato nei mesi scorsi lo stato di agitazione del personale dei servizi di emergenza urgenza della Regione Calabria e preso atto del mancato raggiungimento di un accordo nel tentativo di conciliazione esperito in Prefettura di Catanzaro, le tre organizzazioni sindacali hanno deciso di intensificare la mobilitazione.

Il prossimo 12 novembre manifesteranno davanti alla Cittadella regionale, «con l'obiettivo di portare all'attenzione delle istituzioni una situazione che, da troppo tempo, attende risposte concrete». Contestualmente, viene richiesto un incontro urgente al presidente della Regione, Roberto Occhiuto, «affinché si apra finalmente un confronto istituzionale sulle condizioni dei servizi di emergenza urgenza calabresi».

Il nodo delle indennità

Tra le principali ragioni della protesta figura la decisione assunta con l'accordo del 25 giugno 2026 tra il dipartimento Salute della Regione Calabria e le organizzazioni sindacali Cisl, Fials e Nursind, che ha escluso il personale del 118 e dei pronto soccorso ostetrico-ginecologici e pediatrici dal riconoscimento dell'indennità di pronto soccorso prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità.

Una scelta contestata da Fsi-Usae, Nursing Up e Usb, che ritengono tale esclusione «una grave penalizzazione per professionisti quotidianamente impegnati in attività caratterizzate da elevati livelli di responsabilità, stress e rischio. Una decisione che, inoltre, supera di fatto quanto precedentemente riconosciuto dall'accordo regionale del 15 febbraio 2024, sottoscritto all'unanimità dalle organizzazioni sindacali firmatarie del Ccnl».

Ambulanze inadeguate e tempi di soccorso inaccettabili

Ma la vertenza non si esaurisce nella questione economica. Il problema è strutturale e riguarda l'intera organizzazione del sistema regionale di emergenza-urgenza. Le organizzazioni sindacali denunciano una cronica carenza di personale, postazioni del 118 prive di operatori, equipaggi spesso incompleti, ambulanze obsolete e dotazioni strumentali inadeguate e insufficienti rispetto alle reali necessità del territorio.

A queste criticità si aggiungono le problematiche legate alla sicurezza degli operatori, alla persistente assenza di medici a bordo dei mezzi di soccorso, alla mancanza di protocolli operativi uniformi e all'assenza di programmi strutturati di formazione e aggiornamento professionale continuo. Particolarmente preoccupante è il tema dei tempi di intervento. Secondo quanto denunciato dalle organizzazioni sindacali, in alcuni casi, anche in presenza di codici rossi, i tempi di arrivo dei soccorsi possono raggiungere i 40-50 minuti, con conseguenze potenzialmente gravissime per i pazienti e con un evidente aumento del rischio clinico.

Fsi-Usae, Nursing Up e Usb chiedono pertanto l'attivazione immediata di un tavolo tecnico alla Regione Calabria, aperto a tutte le organizzazioni sindacali, firmatarie e non firmatarie del ccnl, per affrontare in maniera organica le criticità del settore e individuare soluzioni concrete.

Le richieste riguardano il riconoscimento dell'indennità di pronto soccorso a tutto il personale avente diritto, il potenziamento degli organici, il ripristino della piena funzionalità delle postazioni territoriali, il rinnovamento e l'adeguamento dei mezzi di soccorso, il rafforzamento delle dotazioni di sicurezza e l'adozione di protocolli operativi omogenei su tutto il territorio regionale.

«Non è più possibile continuare a chiedere sacrifici ai lavoratori senza garantire loro condizioni operative adeguate, riconoscimento professionale e strumenti indispensabili per svolgere il proprio lavoro. Gli operatori dell'emergenza-urgenza rappresentano un presidio fondamentale per la tutela della salute pubblica e meritano rispetto, attenzione e risposte concrete» spiegano i sindacati.

Il silenzio delle istituzioni non può diventare la risposta a una vertenza che coinvolge direttamente la sicurezza dei lavoratori e la salute di migliaia di cittadini. Il 12 novembre la voce degli operatori del 118 e di tutto il personale dell'emergenza-urgenza si farà sentire alla Cittadella regionale.

Fsi-Usae, Nursing Up e Usb chiedono al presidente Occhiuto di assumersi la responsabilità di aprire immediatamente un confronto e di dare seguito a impegni concreti. Perché garantire un servizio di emergenza-urgenza efficiente non è una concessione ai lavoratori, ma un dovere delle istituzioni nei confronti di tutti i cittadini calabresi. La tutela della salute non può attendere. E chi ogni giorno garantisce il soccorso non può continuare a essere lasciato solo.