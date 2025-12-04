Con un investimento di 54 milioni di euro, tutte le aziende sanitarie calabresi hanno ora Cartella Clinica Elettronica e sistemi integrati, centrando i target europei della Missione 6 Salute

La Regione Calabria annuncia un passo decisivo verso la modernizzazione della sanità regionale: con il decreto n. 18419 del 3 dicembre 2025, tutti gli undici Dipartimenti di emergenza e accettazione (DEA) di I e II livello delle aziende sanitarie calabresi sono stati completamente digitalizzati.

«Un risultato importante, che permette di rispettare pienamente uno dei target europei previsti dalla Missione 6 Salute», ha spiegato Gandolfo Miserendino, direttore generale di Azienda Zero, sottolineando il valore strategico dell’iniziativa.

Il programma, che ha previsto un investimento di oltre 54 milioni di euro, ha consentito di avviare una vasta modernizzazione tecnologica, integrando diversi sistemi informativi con l’obiettivo di «migliorare la qualità delle cure e la tempestività degli interventi». Tra le novità, la Cartella Clinica Elettronica (CCE) è già disponibile in tutte le aziende sanitarie e sarà estesa a tutti i reparti e ambulatori degli ospedali calabresi nei prossimi mesi.

Gli interventi hanno interessato tutti gli ospedali della regione: «Fino a qualche anno fa c’era il deserto, e le aziende sanitarie erano sprovviste addirittura di un collegamento a internet; oggi possiamo dire di avere una rete digitalizzata», ha aggiunto Miserendino, evidenziando il salto tecnologico compiuto.

Secondo il direttore generale, il raggiungimento di questo target rappresenta «un traguardo strategico per la sanità calabrese. Tanto resta ancora da fare, ma tanto è stato fatto e stiamo continuando a fare».

Le certificazioni internazionali HIMSS (Healthcare Information and Management Systems Society) raccolte nel decreto confermano che tutte le aziende sanitarie hanno incrementato il loro livello di maturità digitale, consolidando la posizione della Calabria nel percorso europeo di modernizzazione dei sistemi sanitari.