Via libera al Piano di rientro del Servizio sanitario regionale e al riparto delle risorse destinate a Case di Comunità, ospedali di comunità, Centrali operative territoriali e nuove assunzioni

La Giunta della Regione Calabria ha approvato il Piano di rientro del Servizio sanitario regionale per il triennio 2026-2028 e il Piano di riparto provvisorio delle risorse destinate al potenziamento dell'assistenza territoriale per il 2026. I provvedimenti sono stati adottati nella riunione di ieri sera su proposta del presidente della Regione, Roberto Occhiuto. Il Piano di rientro, spiega la Regione in una nota, è stato predisposto «in considerazione del consolidamento dei risultati raggiunti, attraverso il processo di innovazione avviato, e del progressivo miglioramento dei servizi», con l'obiettivo di riportare il governo della sanità «all'ordinario esercizio delle responsabilità regionali».

Contestualmente è stato approvato il riparto provvisorio delle risorse destinate al rafforzamento dell'assistenza territoriale, insieme ai criteri di assegnazione delle quote alle Aziende sanitarie provinciali di Cosenza, Crotone, Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria, secondo la proposta formulata da Azienda Zero.

Lo stanziamento complessivo ammonta a 54.574.778 euro ed è destinato al potenziamento delle Unità di Comunità assistenziali, delle Centrali operative territoriali, delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità. Le risorse serviranno a coprire i maggiori costi del personale necessari all'attuazione del nuovo modello di assistenza territoriale previsto dal decreto ministeriale n. 77 del 23 maggio 2022. La spesa, precisa la Regione, sarà autorizzata nei limiti delle somme disponibili anche in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente sul personale, limitatamente alla quota eccedente tali limiti.

Nel corso della stessa seduta l'esecutivo regionale ha inoltre approvato le Linee guida per l'adesione alla Rete dei Borghi della Calabria, finalizzata a valorizzare il patrimonio storico, culturale e paesaggistico dei piccoli comuni e a favorire uno sviluppo turistico sostenibile.

Via libera anche al riparto del Fondo nazionale per la promozione dell'attività sportiva di base, che assegna alla Calabria 205.911 euro destinati all'allestimento di spazi per l'attività motoria nelle scuole del primo ciclo, con particolare attenzione agli istituti delle aree interne. L'intervento interesserà circa 79 scuole e oltre 60 mila studenti.

La Giunta ha inoltre istituito l'Elenco regionale dei mediatori interculturali e approvato le relative linee guida, recepito l'Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato l'intesa sul Piano di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi nel porto di Catanzaro Marina e adottato due provvedimenti in materia di agricoltura riguardanti il carburante agricolo agevolato e il Programma apistico regionale 2027, che assegna alla Calabria oltre 1,43 milioni di euro, terzo finanziamento più consistente tra le regioni italiane.