L’esecutivo ha prolungato il mandato ai tre manager delle aziende sanitarie e ospedaliere regionali nelle more dell’espletamento dell’avviso per l’individuazione dei direttori generali. Per Battistini il limite massimo è il 22 settembre, fissato dalla norma regionale

È arrivata nell’ultimo giorno utile la proroga degli incarichi degli ultimi tre commissari straordinari ancora alla guida di enti del servizio sanitario regionale. Proprio nella giornata odierna sarebbero infatti scaduti i mandati conferiti, esattamente un anno fa e della durata di 12 mesi, ai commissari straordinari dell’azienda ospedaliera universitaria di Catanzaro Simona Carbone, dell’azienda sanitaria provinciale di Catanzaro Antonio Battistini e del Gom di Reggio Calabria Tiziana Frittelli.

Il mandato conferito lo scorso anno ai tre manager contemplava anche la possibilità di una ulteriore proroga di 12 mesi. La giunta riunita in tarda mattinata ha quindi provveduto a prorogare gli incarichi. Per Tiziana Frittelli e Simona Carbone la durata del nuovo incarico è fissato in 12 mesi o, comunque, fino all’individuazione di un nuovo direttore generale.

Mentre per Antonio Battistini fino all’individuazione di un nuovo dg ma non oltre il 22 settembre, data in cui perderà efficacia la nomina avvenuta in virtù di una legge regionale che consente la nomina di un commissario straordinario, anche al di fuori degli elenchi nazionali, nei cinque anni successivi alla cessazione dello scioglimento di aziende per infiltrazioni mafiose. Il quinquennio fissato dalla norma regionale, nel caso di specie, scade nel settembre 2026 dal momento che l’Asp di Catanzaro è tornata ad una gestione ordinaria nel settembre del 2021.

Nel frattempo, sempre la giunta, di recente ha deliberato l’emanazione di avvisi per l’individuazione di direttori generali. Le procedure sono ancora in corso e volte alla nomina di dg per l’azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, l’azienda sanitaria provinciale di Crotone, il grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, l’azienda sanitaria provinciale di Cosenza, l’azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria e l’azienda ospedaliero universitaria di Catanzaro.

Per quest’ultima azienda, in particolare, la Regione aveva già emanato un avviso per l’individuazione di un direttore generale, procedura però mai conclusa. Nella rosa degli idonei, approvata dal dipartimento Salute nel marzo del 2023, figuravano Domenico Antonelli, Simona Carbone, Giuseppe Giuliano, Oreste Florenzano, Ilario Lazzaro, Salvatore Lopresti, Francesco Marchitelli, Giuseppe Panella e Francesco Procopio.

Il nuovo avviso, secondo quanto scritto nella delibera di giunta, si pone come obiettivo di «garantire la più ampia partecipazione dei candidati inseriti nell’elenco nazionale da ultimo aggiornato nel settembre 2025».