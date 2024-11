Dall'inizio dell'anno a livello nazionale si contano già 1.920 malati. Per avere un termine di paragone, nel 2016 si contarono circa 800 casi in tutto l'anno

Continua l'allarme morbillo in Italia. Ad aprile si sono registrati 385 nuovi casi (29 nell'ultima settimana), un dato in netto calo rispetto a marzo (quando i casi furono addirittura 818) ma comunque superiore di 5 volte rispetto all'aprile 2016, quando i casi furono 76. Sono i dati contenuti nell'ultimo bollettino di sorveglianza sul morbillo del ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità.

Dall'inizio dell'anno, riporta l’Agi, si contano già 1.920 malati: per avere un termine di paragone, nel 2016 si contarono circa 800 casi in tutto l'anno. Di questi 1.920 nuovi casi, l'88% fa riferimento a persone non vaccinate. E che il morbillo non sia uno scherzo lo confermano i numeri: il 34% dei malati ha almeno una complicanza, il 40% sono stati ricoverati, il 15% sono finiti al pronto soccorso. L’età media è elevata, rispetto alla tradizionale concezione "infantile" della malattia: 27 anni. Si contano anche 127 casi tra gli operatori sanitari. La regione più colpita è il Lazio, con 570 casi, seguita dal Piemonte (429) e dalla Lombardia (242). Pochissimi casi al sud: 57 in Sicilia, appena 18 in Calabria, 8 in Puglia, 1 in Basilicata e 12 in Campania.