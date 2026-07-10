Un banchetto per la raccolta firme è stata allestita stamattina dalla Fp Cgil davanti il presidio ospedaliero Pugliese a Catanzaro a sostegno dell’iniziativa che punta a promuovere la proposta di legge di iniziativa popolare per difendere e rilanciare il servizio sanitario nazionale. Sono due le proposte su cui la Cgil chiede l’adesione dei cittadini: la prima proposta riguarda il rafforzamento del servizio sanitario con l’aumento del finanziamento pubblico, il miglioramento dell’assistenza territoriale soprattutto per le persone anziane e fragili e, infine, la riduzione delle liste d’attesa.

La seconda proposta riguarda l’introduzione di maggiori tutele e garanzie per i lavoratori e le lavoratrici in appalto. Chiede inoltre maggiori responsabilità da parte dei committenti privati e pubblici e in generale limiti al fenomeno dei subappalti.

«Siamo qui oggi per incentivare la proposta di legge, di iniziativa popolare, che a livello nazionale Cgil sta portando avanti su sanità e appalti» ha chiarito Bruno Schipano, segretario regionale della Fp Cgil Calabria. «In Italia c'è una grande esigenza di sanità pubblica, chiediamo che venga aumentato il finanziamento in percentuale al pil, chiediamo inoltre un numero congruo di assunzioni nella sanità pubblica e siamo oggi a rivendicare quindi il diritto del cittadino a potersi curare.

Parimenti stiamo facendo una battaglia affinché nel campo degli appalti, e quindi dei servizi, finisca questa giungla dei sub appalti. Chiediamo ai cittadini di venire a firmare affinché l'Italia riesca finalmente ad essere un paese innovativo e riesca ad avere quei servizi essenziali che i cittadini chiedono da tanto tempo».