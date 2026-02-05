Il sindaco di Corigliano Rossano: «Stanno disgregando l’anatomia patologica per accentrarne le funzioni all’Annunziata. Il neodirettore Asp prima di qualsiasi spostamento deve rendere conto ai rappresentanti dei territori»
«Mentre ad Insiti il commissario di sé stesso, Occhiuto, ripristina la vecchia piscina in ospedale, le sue braccia armate hanno avviato il processo di smembramento degli spoke a scapito delle comunità e dei cittadini». Lo afferma il sindaco di Corigliano-Rossano Flavio Stasi.
«Non poteva non essere questa - prosegue - l'intenzione della doppia nomina allo stesso professionista, De Salazar, sia come direttore dell'Annunziata che dell'Azienda sanitaria provinciale che gestisce gli spoke e gli altri ospedali sul territorio. Lo avevo denunciato pochi giorni fa: l'accentramento delle funzioni su una unica persona non è un premio, ma un indirizzo politico che va verso la soppressione dell'Azienda proseguendo il folle percorso di accentramento avviato con la soppressione delle Asl».
«La sanità - afferma il sindaco di Corigliano-Rossano - è il tema sul quale ruotano i più famelici interessi della Calabria, e questi hanno bisogno di strumenti sempre più potenti e lontani dal controllo sociale, cioè di apparati percepiti come mastodontici, indecifrabili, lontani dai luoghi del bisogno: è ciò che la Giunta regionale di centrodestra ha già creato per rifiuti, idrico, consorzi di bonifica ed intende farlo anche per la sanità. Non è un caso che il primo atto, non smentito, del direttore nominato da Occhiuto è quello di smantellare il reparto di Anatomia patologica ed accentrare tutte le sue funzioni all'Annunziata, affinché possa fare subito bella figura nei confronti del capo mentre a pagare con il dolore e la salute saremo noi, le comunità, i calabresi. Sapete cosa significa smembrare Anatomia patologica? Non avere mai una interventistica di livello; un ospedale senza interventistica, semplicemente, non è un ospedale. E si tratta certamente solo del primo atto, perché la logica Occhiuto-De Salazar colpirà tutti i territori, a partire dal Tirreno e dal Pollino: dopo non essere riuscito a fare granché come direttore dell'Annunziata, il nuovo vertice Asp, come con una macchina alla sfasciacarrozze, spera di rimediare smantellando tutto il resto».
«A cosa servirà - afferma Stasi - il nuovo ospedale della Sibaritide, per il quale il commissario di sé stesso ha attuato una variante del 170% riscrivendo il codice degli appalti, se non ci saranno medicina nucleare, emodinamica ed una interventistica seria? Mi chiedo: dove sono andati a finire tutti i leoni da campagna elettorale che hanno consentito a questa famigerata giunta regionale di proseguire il proprio disastroso percorso, promettendo soprattutto in sanità, ora che i loro uomini stanno smantellando i reparti? Spero vivamente di essere smentito, ma temo resteranno comodi, in poltrona, come hanno fatto quando hanno tagliato l'alta velocità, quando hanno tagliato l'idrogeno, quando hanno aumentato le tariffe sui rifiuti e quando hanno aumentato le tariffe idriche».
«Noi - conclude Stasi - non lo consentiremo: il neo direttore Asp prima di qualsivoglia spostamento, deve rendere conto ai rappresentanti dei territori, ed in caso non arresti sul nascere questo processo, chiameremo a raccolta tutti i territori».