Al presidio per acuti, il cui Pronto soccorso sarà presto interessato da lavori di ristrutturazione, si affiancherà quello di comunità che prevede 40 posti di residenza sanitaria: già in corso la progettazione

«Il Chidichimo ospiterà 2 presìdi. Innanzitutto l’ospedale per acuti, per la cui riapertura è stato definito il cronoprogramma. Avrà i reparti di medicina, chirurgia

(con posti letto sia ordinari sia in day-surgery), sala operatoria e pronto soccorso, insieme ai servizi di cardiologia, radiologia, anestesia e laboratorio analisi. La radiologia sarà dotata di nuove attrezzature: risonanza magnetica aperta, Tac e mammografo. Nell’ala nuova, sarà allestito anche un ospedale di comunità».

É quanto fa sapere il sindaco di Trebisacce Alex Aurelio che, insieme al vicesindaco Nicoletta Tufaro, ha partecipato questa mattina al sopralluogo effettuato da Dora di Francesco, Commissario ad acta per l’attuazione della sentenza del Consiglio di Stato per la riapertura dell’ospedale, venuta direttamente da Roma.

Per l’ospedale di comunità, struttura territoriale con 40 posti di residenza sanitaria, sono già stati fatti i sopralluoghi ed è in corso la progettazione e la verifica strutturale. Per l’ospedale per acuti, il pronto soccorso sarà interessato da lavori di ristrutturazione.

Il sindaco Aurelio ha ringraziato anche il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto nel suo ruolo di commissario ad acta della sanità calabrese «per l’impegno che sta portando avanti garantendo il virtuoso esplicarsi di tutte le sinergie per il raggiungimento del risultato finalizzato a garantire il fondamentale diritto alla salute nei territori».