Con due euro il fortunato vincitore si è portato a casa oltre 53mila euro

COSENZA (CS) – Con due euro giocati al 10eLotto vince oltre 53 mila euro. Per l'esattezza 53.191,49 la vincita più alta d'Italia. La schedina fortunata è stata giocata presso la ricevitoria della signora Giovannina Litrenta sita in via XXIV maggio a Cosenza, dove un anonimo giocatore ha centrato il numero oro.