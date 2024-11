A Christmas Carol è lo spettacolo musicale della compagnia CineTeatrale del Brigantino tratto dal famoso racconto dello scrittore inglese Charles Dickens che andrà in scena venerdì 20 dicembre alle ore 21:00 al Cinema Teatro Comunale di Catanzaro con la straordinaria partecipazione del baritono Valerio Scalzo, all’indomani del suo debutto nel mondo della lirica con l’opera Pagliacci di Leoncavallo al Varna Opera Theatre in Bulgaria, e di parte del Coro Polifonico “Santa Maria Assunta” di Magisano, che intervallerà lo spettacolo con le canzoni della migliore tradizione gospel natalizia.

La trama

Londra, 1843. Ebenezer Scrooge, avaro uomo d’affari che ha trascorso la vita ad accumulare ricchezze, è un vecchio cinico che, alla vigilia di Natale, lavora fino a tardi e spera le feste passino in fretta. Sarà proprio la notte di Natale, però, che riceverà la visita dello spirito del suo defunto collega Marley, il quale, ammonendolo, gli chiede di non fare i suoi stessi errori e gli anticipa la visita di altri tre spiriti. Scrooge, la stessa notte, riceverà la visita degli Spiriti del Natale Presente, Passato e Futuro, che lo condurranno nella storia della sua vita, insegnandoli a vedere le cose in una nuova luce.

Il commento del regista

«È uno spettacolo che ho sempre amato per i valori che trasmette: solidarietà, gentilezza, attenzione all’altro e alle piccole cose – racconta il regista della Compagnia Giovanni Dardano. Credo che oggi più che mai sia necessario portare in scena tutto questo, far sì che le persone siano più cordiali e accoglienti nei confronti di chi sta loro accanto, così da vivere lo spirito del Natale tutto l’anno.» Sul palco, una scenografia innovativa e originale che, oltre ai consueti elementi di scena, si avvarrà di fondali virtuali e digitali tridimensionali che ricostruiranno gli ambienti della Londra ottocentesca. La Compagnia CineTeatrale del Brigantino nasce a Taverna nel 2018 ed è ormai punto di riferimento dell’intero territorio presilano con la partecipazione di giovani attori provenienti dal comprensorio: Taverna, Sorbo, Magisano, Fossato, Pentone.