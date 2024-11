A tre anni dal grande successo di Londra, è arrivato finalmente in Italia “Shakespeare in love”. Ed è stato il Cilea di Reggio Calabria ad ospitare l’unica data in nella nostra regione a conclusione del progetto “Catonateatro” organizzato dalla “Polis Cultura” e sostenuto dalla Regione Calabria. Nelle vesti dei due protagonisti, Lucia Lavia nel ruolo della nobildonna Lady Viola De Lessep, che al cinema ha siglato il successo dall’attrice americana Gwyneth Paltrow, mentre il tormentato e giovane drammaturgo William è stato interpretato da Marco De Gaudio. Tra i due scatta subito l’amore. Lady Viola è costretta ad indossare sul palco gli abiti maschili di Thomas Kent per inseguire il suo sogno d’attrice, a causa delle politiche elisabettiane. Shakespeare è invece, è alle prese con la stesura di Romeo e Ethel, la Figlia del Pirata ma è a corto di idee e cerca una donna che lo ispiri. La sua musa sarà proprio Lady Viola.

Senza soldi e in ritardo con la consegna, vaga per le strade della città in cerca d’ispirazione finché non incontra Viola De Lesseps che, camuffata da ragazzo, si presenta proprio per l’audizione dello spettacolo, determinata a realizzare l’obiettivo di poter recitare su un palcoscenico allora vietato alle donne. L’autore scopre la vera identità della ragazza, tra i due scoppia la passione e il giovane drammaturgo ritrova finalmente la sua ispirazione. Viola però, è già promessa sposa al potente Lord Wessex, membro della corte della Regina Elisabetta, e tra i due, proprio come per Romeo e Giulietta, l’amore sembra impossibile. Ma “Shakespeare in love” non è soltanto una commedia romantica è uno spettacolo che affascina anche per la suggestiva rappresentazione di un mondo teatrale, allora come oggi, sempre alle prese con la follia degli artisti, il cinismo del potere e la magia della scena.

La versione italiana dell’adattamento teatrale è affidata a Edoardo Erba mentre la regia è di Giampiero Solari e Bruno Fornasari, quale regista associato. 19 in tutto gli attori per 32 personaggi, che si sono confrontati a testa alta con un film vincitore di sette premi Oscar. Tra duelli, scambi d’identità e il dietro le quinte di spassose farse elisabettiane, il pubblico si è trovato immerso nel mondo romantico e passionale dell’opera di uno dei più grandi autori di tutti i tempi proprio, mentre questa viene creata dall’intreccio con la vita, l’avventura e gli amori della sua epoca. E stasera si replica, alle ore 21 e sempre al “Cilea” di Reggio Calabria. Soddisfazione, per la prima di “Shakespeare in love” è stata espressa da Luciano Pensabene, del consiglio di amministrazione della “Polis Cultura- direzione artistica Lillo Chilà” il quale ai nostri microfoni ha ribadito anche l’importanza del cartellone messo in piedi per il 2019 de “le maschere e i volti” annunciando in riva allo Stretto altri appuntamenti importanti, inseriti nella circuitazione dei maggiori teatri italiani. Alcuni di essi saranno proposti in doppia serata. L’undici gennaio si va in scena grazie alla comicità dell’attore e regista napoletano Carlo Buccirosso, Veronica Pivetti invece il 28 gennaio, affiancata da Giorgio Borghetti e Yari Gugliucci, sarà la splendida doppia protagonista di “Victor e Victoria”. Il 19 e 20 febbraio è il turno di uno dei grandi musical della stagione “Aggiungi un posto a tavola” con Gianluca Guidi nei panni di quello che fu uno dei grandi ruoli del padre Johnny Dorelli, il 2 e 3 marzo sarà la volta del ritorno del mattatore Enrico Montesano che porterà in scena “Il Conte Tacchia”. Atteso anche a Reggio Calabria, il 15 di aprile il concerto di Goran Bregovic, unica data per la Calabria subito dopo le due tappe del teatro degli “Arcimboldi di Milano”.