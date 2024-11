Prosegue la programmazione del Roccella Summer Festival, il nuovo progetto targato Esse Emme Musica e realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica. Il 2 settembre in coda alla rassegna al Teatro al Castello ci sarà il comico romano Enrico Brignano che arriverà a Roccella con una delle tappe della lunga tournée “Un’ora sola vi vorrei – Estate 2021” che lo sta portando in tutta Italia con uno show esilarante, un one-man show che sfida e rincorre il tempo.

Lo spettacolo è una riflessione sulle nostre ossessioni legate proprio al tempo. “Ruit hora” dicevano i romani, “il tempo fugge” diciamo noi oggi: attraverso un viaggio tra ricordi del passato dell’attore romano e le nuove proposte che rappresentano un ponte verso il futuro, Brignano passeggia sulla linea tratteggiata del nostro presente, saltella tra i minuti, prova a racchiudere il fiume di parole che ha in serbo per il suo pubblico e a concentrarle il più possibile, in un’ora e mezza di spettacolo. “Sì, un’ora e mezza, anche se il titolo dice “un’ora sola” – è spiegato nelle note di presentazione dello show -. La mezz’ora accademica non ce la mettiamo? E poi c’è il condizionale, “vi vorrei”, che indica un desiderio non una realtà. O magari Brignano riuscirà, magicamente, insieme al suo pubblico, a fermare anche il tempo?”.

Nell’occasione dello spettacolo a Roccella Jonica, Enrico Brignano sarà omaggiato con un premio del maestro orafo crotonese Michele Affidato. I biglietti per tutti gli eventi del Roccella Summer Festival sono in vendita online attraverso il circuito TicketOne, e nelle prevendite abituali in tutta la Calabria. I posti sono tutti a sedere e numerati: la capienza massima della struttura è di mille spettatori, come da normative vigenti. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme anti-Covid e in assoluta sicurezza.