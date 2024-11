Sono stati resi noti i nomi dei candidati per il David di Donatello 2020 e tra le file quest’anno c’è un altro calabrese: il cantante cosentino Brunori Sas. pseudonimo di Dario Brunori è fra i candidati per la sezione migliore canzone originale con la canzone "Un errore di distrazione" del film "L’ospite" di Duccio Chiarini.

La Calabria, che l’anno scorso trionfava per l’ambito premio vinto dall’attore reggino Marcello Fonte come miglior attore protagonista per il film "Dogman", torna dunque nuovamente a sperare. Limitatamente alla miglior canzone originale, sono state inserite nelle nomination anche “Festa” di Antonio Aiello per “Bangla“, “Rione Sanità” di Ralph P per “Il sindaco del Rione Sanità“ e “Suspirium” di Thom Yorke per “Suspiria”.