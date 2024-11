“Recuperare il passato glorioso” lo ha dichiarato Spirlì dopo la nomina a responsabile cultura

"Recupero del maestoso passato. Per non cancellare dalle pagine della Storia la dignità silenziosa della laboriosa gente di Calabria”. Lo ha dichiarato Nino Spirlì, nominato, ieri responsabile cultura della Calabria da Forza Italia”. “Consapevolezza del presente vivo e desideroso di considerazione. Per rafforzare il disegno di una generazione di Umanità che ha bisogno di trovare il proprio baricentro artistico e culturale. Speranza nel futuro da costruire”.

Spirlì nasce a Taurianova (RC), ma è romano d’adozione, e? autore di diversi format, tra i quali spiccano “La Fattoria”, “né con te, né senza di te” e “Forum” con cui ha collaborato per 17 anni.



“Ringrazio Forza Italia per l’opportunita’ che mi ha dato – ha dichiarato Spirli’- e sono convinto che, insieme alla prossima giunta regionale, speriamo guidata dalla candidata del centrodestra Wanda Ferro, sapremo dare delle risposte alle tante idee di una nuova cultura proposta da giovani coraggiosi che scelgono da sempre le strade della legalita’. Con la tenacia e la coerenza di un popolo in continua evoluzione, che ha saputo spezzare la catena del malvivere. Null’altro, perché la Calabria possa dirsi viva. E, dunque – ha dichiarato ancora Spirli’, punteremo su interventi mirati alla tutela e alla cura dei luoghi dell’arte e delle opere del passato, senza sprechi, né dimenticanze. Daremo risposte alle mille proposte della nuova cultura, quella svelta, fresca, coraggiosa dei giovani di oggi. Chiederemo a gran voce il riconoscimento della dignità della letteratura contemporanea, fatta di sentieri virtuali e conferme della tradizione. E incoraggeremo – ha concluso – le novità che puntino verso l’avvenire, senza preconcetti, né preclusioni.”

“Nella terra della Magna Grecia ,ha detto il responsabile nazionale del Dipartimento Edoardo Sylos Labini, la cultura deve essere uno strumento per il rilancio di un territorio ricco di arte e tradizioni, ma fino a ora raccontato soltanto attraverso storie poco edificanti, che non rispecchiano la bellezza della Calabria. La nomina di Spirli’ e’ un altro tassello per la formazione di un futuro partito della Cultura”.