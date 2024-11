''Saverio Strati e' un esempio straordinario di grande romanziere e lo ritengo uno dei piu' importanti scrittori italiani del ventesimo secolo

''Saverio Strati e' un esempio straordinario di grande romanziere e lo ritengo uno dei piu' importanti scrittori italiani del ventesimo secolo. Tutti i suoi primi libri furono pubblicati da Mondadori e ricordo ''Noi Lazzaroni'' e il ''Selvaggio'' con il quale vinse il premio ''Campiello. Inoltre ho avuto il privilegio di conoscerlo nel 1985 a Soveria Mannelli''.

Lo ha detto l'assessore alla Cultura della Regione Calabria, Mario Caligiuri , che ha tenuto questa mattina, martedì 25 febbraio 2014, a Palazzo ''Alemanni'' di Catanzaro, una conferenza stampa per celebrare i 90 anni dello scrittore calabrese Saverio Strati, originario di Sant'Agata del Bianco (Rc), che attualmente vive in Toscana.

Saverio Strati, che compira' 90 anni il prossimo 16 agosto, verra' festeggiato attraverso una serie di iniziative, che si svolgeranno in tutta Italia, illustrate, appunto, da Caligiuri. All'incontro con i giornalisti sono, fra gli altri, intervenuti il sindaco di Sant'Agata del Bianco, Giuseppe Strangio, e il direttore del Polo Regionale Politiche per la Lettura, Gilberto Floriani. Caligiuri ha successivamente elencato una serie di iniziative in omaggio di Saverio Strati: ''Organizzeremo un comitato per i festeggiamenti e chiederemo il Patrocinio alla Presidenza della Repubblica. Nel frattempo il sette marzo saremo ospiti del sindaco Strangio a Sant'Agata del Bianco sperando di poter inaugurare la ''Casa Museo'' dello scrittore. Ci stiamo muovendo in tutta la regione e siamo gia' in contatto sia con l'Ufficio Scolastico Regionale perche' vorremmo donare i libri di Saverio Strati agli studenti che con l'Universita' della Calabria per organizzare un convegno. Infine Saverio Strati sara' festeggiato anche al ''Salone del Libro di Torino'' e al ''Tropea Festival''.