Un viaggio nell’arte dei diversi continenti attraverso le opere di artisti internazionali uniti a contenuti che testimoniano l’impegno dei militari nelle missioni internazionali

Un calendario che testimonia l’impegno concreto profuso quotidianamente dai carabinieri. È stato presentato questa mattina a Catanzaro il calendario dei carabinieri 2018 dal comandante provinciale Marco Pecci e dal comandante del reparto operativo Alceo Greco. Dodici tavole che, in linea con gli anni precedenti, hanno come filo conduttore l’arte. Per il 2018 si è esplorata l’arte e le culture extraeuropee, quelle con cui i militari vengono a contatto durante le missioni internazionali. Le immagini che compongono il calendario sono state realizzate da Ugo Nespolo, pittore contemporaneo. “Il calendario è un viaggio nell’arte dei diversi continenti attraverso le opere di artisti contemporanei” ha precisato il comandante Pecci. “Le direttrici sono fondamentalmente tre: l’arte contemporanea, le missioni internazionali e i compiti istituzionali dell’arma”. Le dodici tavole affiancano ai contenuti artistici quelli istituzionali.

Luana Costa