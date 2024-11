I disegnatori e la redattrice del settimanane satirico francese saranno ospiti della X edizione del Festival del Fumetto. Il 7 e 8 ottobre terranno un workshop

Hanno suscitato critiche contrastanti. L’ultima provocazione della vignetta pubblicata dal settimanale satirico francese Charlie Hebdo ha riguardato il terremoto che ha colpito il centro Italia. Una bufera di critiche e di commenti anche sui social.

I disegnatori del periodico francese saranno in Calabria ospiti, il prossimo 7-8 ottobre, nell’ambito della X edizione del Festival del fumetto “Le Strade del Paesaggio” a Cosenza.

Coco, Walter Foolz e Marika Bret, rispettivamente disegnatori e redattrice del settimanale satirico Charlie Hebdo, saranno al centro ancora una volta del dibattito pubblico internazionale, per la discussa vignetta (poi spiegata con un altro disegno - foto Ansa) pubblicata sul sima del 24 agosto.

Saranno loro a tenere al Museo del Fumetto cosentino, un workshop su “Satira e Fumetto”. Un argomento controverso e di stretta attualità che consentirà, a quanti aderiranno, di confrontarsi sul limite censura-libertà di stampa. Il workshop, inoltre, rappresenta un’occasione di approfondimento per la conoscenza del disegno e della scrittura satirica.

Un progetto unico per l’Italia, voluto dalla redazione di Charlie e dagli organizzatori del Festival che, già ad aprile hanno ospitato una mostra dedicata al settimanale francese. “L’amore è più forte dell’odio”, percorso espositivo realizzato da Cluster Società Cooperativa in collaborazione con la redazione francese, aveva acceso i riflettori sulle migliori cover del settimanale disegnate da Coco, Riss, Luz, Charb, Chaterine, Wolinsky, Tignous, Honore, Reiser, Gèbè, per rileggere attraverso lo sguardo irriverente e provocatorio dei suoi autori, fatti ed eventi della storia d'Europa moderna.