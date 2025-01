Con Fedez, Michielin e Tony Effe quotati tra 26.00 e 31.00, e outsider come The Kolors e Rose Villain a 31.00, i bookmaker riservano possibilità anche ai rappresentanti della musica urban e pop. Cristicchi e Gabbani, valutati tra 23.00 e 26.00, insieme a Clara e Brunori Sas, provano a spingersi oltre le aspettative delle agenzie

Dimenticate le banalità delle passerelle sanremesi: la 75ª edizione del Festival di Sanremo è già cominciata, almeno nei tabelloni delle scommesse. L’11 febbraio, il Teatro Ariston aprirà il sipario su una competizione che promette scintille, ma gli scommettitori hanno già individuato i favoriti: Olly e Giorgia, entrambi a quota 6.00 (Better). A inseguirli, pronti a ribaltare i pronostici, Elodie e Irama, quotati 8.00 (Better).

Da un lato, Olly rappresenta la nuova generazione musicale italiana, capace di mescolare testi freschi e produzioni accattivanti. Dall’altro, Giorgia, voce senza tempo e garanzia di qualità, punta a riaffermarsi come regina del Festival. Le agenzie li danno alla pari, ma il palco sarà il vero giudice.

Elodie, con la sua presenza scenica magnetica, e Irama, in costante evoluzione artistica, sono pronti a competere al massimo livello. Le loro quote a 8.00 (Better e GoldBet) li rendono contendenti forti, ma non imbattibili.

Achille Lauro e Rocco Hunt si posizionano a quota 11.00 (Better e GoldBet), rappresentando due anime diverse della musica italiana: il primo con performance teatrali e provocatorie, il secondo con un sound che mescola tradizione e modernità.

A quota 16.00 (Better e GoldBet) troviamo Noemi e Francesca Michielin, che portano voci riconoscibili e capacità di emozionare con testi e melodie. Se Noemi punta su una consolidata esperienza sanremese, Michielin rappresenta una delle giovani cantautrici più interessanti della scena italiana.

Fedez, quotato a 31.00 (Better e GoldBet), gioca una partita complessa. La sua capacità di calamitare l’attenzione mediatica è innegabile, ma il suo repertorio spesso divisivo lo colloca in una posizione incerta. In netto contrasto, Tony Effe (26.00, Better e GoldBet) si presenta con uno stile urban che punta a conquistare un pubblico giovane e dinamico. Clara, con la stessa quota (26.00), punta su un repertorio melodico capace di unire critica e pubblico.

Tra i cantautori troviamo Simone Cristicchi, Brunori Sas e Francesco Gabbani, tutti a quota 26.00 (Better e GoldBet). Cristicchi porta il suo mix di poesia e intensità narrativa, mentre Brunori Sas, con la sua capacità di raccontare storie universali, rappresenta l’anima più profonda della canzone d’autore. Gabbani, già vincitore nel 2017, potrebbe sfruttare la sua esperienza per puntare di nuovo al podio.

Tra i rappresentanti del rap e dell’urban, Emis Killa, quotato a 51.00 (Better e GoldBet), si presenta con il suo stile diretto e testi incisivi. Accanto a lui troviamo Joan Thiele e Shablo con Guè, Joshua e Tormento, anch’essi valutati a 51.00. Questi nomi rappresentano una varietà di stili che spazia dall’indie al pop, senza dimenticare le influenze urban e rap. Più distanti troviamo The Kolors e Rose Villain, entrambi a quota 31.00 (Better e GoldBet), pronti a sfruttare eventuali scivoloni dei favoriti.

A fondo classifica, con quote che toccano 101.00 (GoldBet), ci sono Marcella Bella e Willie Peyote. Se la prima rappresenta un ritorno nostalgico, Willie Peyote punta su testi pungenti e ironici che potrebbero comunque trovare uno spazio importante sul palco. Altri nomi degni di nota includono Bresh, Serena Brancale e Rkomi, tutti a quota 71.00 (Better e GoldBet). Pur non figurando tra i favoriti, potrebbero sfruttare il palcoscenico per ribaltare i pronostici.

Sanremo è da sempre una competizione aperta e imprevedibile. Se le quote offrono un quadro iniziale delle aspettative, saranno le esibizioni dal vivo e il gradimento del pubblico a decidere i veri protagonisti della 75ª edizione. Se le quote offrono uno spaccato interessante della corsa alla vittoria, il Festival di Sanremo resta un evento imprevedibile, capace di ribaltare ogni certezza. Le giurie, il televoto e l’emozione delle serate live saranno i veri protagonisti di questa edizione. Tra giovani promesse, vecchie glorie e outsider insospettabili, la partita è più aperta che mai.