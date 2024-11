La dolce kermesse giunta alla 15ma edizione. Stand aperti fino al 29 ottobre

Numeri da capogiro in termini di adesioni delle attività commerciali e di prenotazioni turistiche per assistere nel fine settimana, alla 15ma edizione della festa del cioccolato. Da tempo l’iniziativa, promossa da Cna insieme alla Camera di Commercio di Cosenza e con il patrocinio di Palazzo dei Bruzi, ha superato i confini regionali, attraendo espositori dalla Sicilia dalla Puglia, perfino dalle regioni del nord Italia. La manifestazione si protrae per quattro giorni, dal 26 ottobre a domenica 29. Prevista l’affluenza di migliaia di visitatori.