Vent’anni di attività raccolti in una pubblicazione celebrativa della sezione Cosenza Sila di Amira, Associazione Maître Italiani Ristoranti e Alberghi. Nel 1998, data della sua nascita, annoverava appena quattro iscritti. Oggi sono in 70, tutti esperti di alto livello impegnati quotidianamente nel garantire servizi ed accoglienza di qualità superiore in una regione ad alta vocazione turistica in cui la professionalità fa spesso la differenza.