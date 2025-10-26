Un vanto per la comunità di Gioia Tauro e l’intera Calabria, un’artista il cui talento sta emergendo sui palcoscenici più importanti del mondo. La carriera della violinista Erika Campisi è in continua ascesa. Il 30 settembre scorso ha suonato al concerto “Pavarotti 90” che si è svolto all’Arena di Verona. Uno spettacolo che celebrava i 90 anni della nascita del celebre tenore italiano. La musicista di Gioia Tauro ha avuto il privilegio di esibirsi con “l’Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti” e di accompagnare cantanti lirici e pop di fama internazionale come: Andrea Bocelli, Placido Domingo, José Carreras, Laura Pausini, Biagio Antonacci, Ligabue, Giuliano Sangiorgi, Luca Carboni, Il Volo, Mamhood. Tra i tanti artisti ha accompagnato anche il famoso violoncellista Hauser. L’evento è stato presentato da Michelle Hunziker e andrà in onda su Canale 5 prossimamente.

Dalla Calabria ai concerti con il Volo, il violino di Erika Campisi suona per il trio lirico italiano più famoso al mondo

Giuseppe Mancini
«Era la prima volta che suonavo all’Arena di Verona ed è stata un’emozione immensa partecipare ad un concerto in onore di Luciano Pavarotti con così tanti artisti – afferma Erika Campisi -.Quest’anno è stato ricco di esperienze. A gennaio ho seguito l’intero tour nei palasport italiani de “Il Volo”. Da aprile a maggio sono partita per una tournée in Cina in cui ho suonato in 20 città diverse. Quest’estate ho suonato in giro per l’Italia: a Roma con “Roma Tre Orchestra”, in Sicilia nei più famosi teatri lirici, di Siracusa, Tindari e Taormina con la “Filarmonica della Calabria”, i primi di settembre in Calabria sono stata diretta da Andrea Morricone (figlio di Ennio Morricone) per un concerto a Praia a mare, sempre con la “Filarmonica della Calabria”. Il mio sogno è continuare a calcare palchi sempre più importanti e suonare in orchestre di alto livello sia in Italia che all’estero».

Erika Campisi ha iniziato a studiare musica nella sezione dedicata al settore della scuola media "Pentimalli" di Gioia Tauro, facendo parte anche dell’orchestra sinfonica giovanile della Piana presieduta da Caterina Genovese. Successivamente, si è iscritta al conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria e si è perfezionata presso il prestigioso conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano.