Un vanto per la comunità di Gioia Tauro e l’intera Calabria, un’artista il cui talento sta emergendo sui palcoscenici più importanti del mondo. La carriera della violinista Erika Campisi è in continua ascesa. Il 30 settembre scorso ha suonato al concerto “Pavarotti 90” che si è svolto all’Arena di Verona. Uno spettacolo che celebrava i 90 anni della nascita del celebre tenore italiano. La musicista di Gioia Tauro ha avuto il privilegio di esibirsi con “l’Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti” e di accompagnare cantanti lirici e pop di fama internazionale come: Andrea Bocelli, Placido Domingo, José Carreras, Laura Pausini, Biagio Antonacci, Ligabue, Giuliano Sangiorgi, Luca Carboni, Il Volo, Mamhood. Tra i tanti artisti ha accompagnato anche il famoso violoncellista Hauser. L’evento è stato presentato da Michelle Hunziker e andrà in onda su Canale 5 prossimamente.

«Era la prima volta che suonavo all’Arena di Verona ed è stata un’emozione immensa partecipare ad un concerto in onore di Luciano Pavarotti con così tanti artisti – afferma Erika Campisi -.Quest’anno è stato ricco di esperienze. A gennaio ho seguito l’intero tour nei palasport italiani de “Il Volo”. Da aprile a maggio sono partita per una tournée in Cina in cui ho suonato in 20 città diverse. Quest’estate ho suonato in giro per l’Italia: a Roma con “Roma Tre Orchestra”, in Sicilia nei più famosi teatri lirici, di Siracusa, Tindari e Taormina con la “Filarmonica della Calabria”, i primi di settembre in Calabria sono stata diretta da Andrea Morricone (figlio di Ennio Morricone) per un concerto a Praia a mare, sempre con la “Filarmonica della Calabria”. Il mio sogno è continuare a calcare palchi sempre più importanti e suonare in orchestre di alto livello sia in Italia che all’estero».

Erika Campisi ha iniziato a studiare musica nella sezione dedicata al settore della scuola media "Pentimalli" di Gioia Tauro, facendo parte anche dell’orchestra sinfonica giovanile della Piana presieduta da Caterina Genovese. Successivamente, si è iscritta al conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria e si è perfezionata presso il prestigioso conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano.