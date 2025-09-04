Il regista e sceneggiatore calabrese Davide Manganaro approda all’82° Festival del Cinema di Venezia con la presentazione in anteprima della sua nuova docu-serie internazionale “Creatives”, in uscita su Amazon Prime Video a novembre. La serie, prodotta da Seven Star in collaborazione con Arte Video, tratta dal libro "Marketing Heroes" di Bassel Bakdounes, racconta una storia vera, abilmente scritta e diretta dal talento originario di Gioia Tauro, da sempre attratto da vicende intense e avvincenti. L’opera cinematografica verrà tradotta in tutte le lingue e distribuita a livello globale.

“Creatives” ripercorre l’ascesa di una delle startup pubblicitarie più competitive sul mercato internazionale. Ambientata in prevalenza in Veneto, la serie segue le vicende di un gruppo di giovani con una visione diversa, che partono da un piccolo ufficio per arrivare ad aprire sedi in tutto il mondo. I ragazzi dovranno superare le difficoltà legate alla pandemia da Covid-19, per perseguire i propri sogni e lottare per ottenerli.

Il cast è ricco e variegato: Michelangelo Vizzini (Amici, Bro), Giulia Schiavo (Il Patriarca), Giorgio Sales (Avetrana. Qui non é Hollywood), Serena Codato (Mare Fuori), Linda Pani (L’Eredità – Rai 1, Albatross). Tra i nomi di spicco del cinema italiano brillano Barbara De Rossi e Luca Ward, che hanno trovato grande sintonia con Manganaro, affrontando con intensità i loro ruoli in una trama ricca di colpi di scena.

Davide Manganaro è un nome ormai affermato nel panorama cinematografico internazionale. È tra i fondatori del Cine Tour International Film Festival, che coinvolge oltre 100 festival da tutto il mondo, un’esperienza che lo ha reso promotore di un cinema dalle ampie vedute e di respiro globale. Il regista coltiva ancora un sogno nel cassetto: girare una serie interamente ambientata in Calabria.

«La nostra terra è suggestiva, autentica e dalle mille sfaccettature – afferma l’artista gioiese -. Uno dei miei desideri è scoprire nuovi talenti locali e portare investitori dall’estero per sviluppare il cinema nella nostra regione. L’esperienza sul set di “Creatives” è stata intensa e travolgente. La Serie, che abbiamo presentato a Venezia, incentiva i giovani a credere in se stessi, nelle proprie aspirazioni più intime e, con perseveranza, sfidare le avversità per conquistare il successo».