Si chiama Alessia Caracciolo, nata in Canada da genitori calabresi, sta conquistando l’America

E’ di origini calabresi, precisamente reggine, Alessia Caracciolo, in arte Alessia Cara, la nuova star che sta conquistando l’America. Nata in Canada, la cantante diciannovenne è figlia di due emigrati e parla correttamente italiano. Si è fatta conoscere grazie a Youtube, dove ha pubblicato diverse cover dei suoi artisti preferiti, riuscendo nel 2015 a siglare un contratto con la Def Jam Recordings.

Dopo il grande successo del suo singolo “Here”, l’11 marzo uscirà anche in Italia, con un po’ di ritardo, il suo album di debutto intitolato “Know it all”. Alessia si va ad aggiungere alla lunga lista delle star della musica internazionale di origini italiane.

Il caso più eclatante riguarda Steven Victor Tallarico, in arte Steven Tyler, leader degli Aerosmith, tra le personalità più influenti della storia del rock, il cui nonno paterno, Giovanni Tallarico è emigrato negli Stati Uniti da Cotronei, che lo stesso cantante nel 2013 ha visitato, alla riscoperta delle sue origini e dichiarando pochi mesi fa la sua ammirazione per la Calabria e gli abitanti di Cotronei, sperando di tornare presto magari, per un clamoroso concerto.