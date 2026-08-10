Piatti pregiati selezionati da chef d’eccezione e realizzati a partire da un prodotto di primissima qualità: panino con lo stoccafisso; maccheroncino con stocco e ventricelle; stocco alla ghiotta cittanovese e baccalà alla mugnaia. Ulteriore novità, la ciambella dolce

Il grande giorno è arrivato. Questa sera la XXV Festa Nazionale dello Stocco di Cittanova incanterà il grande pubblico dell’estate calabrese con il suo bagaglio di eventi ed esperienze. La celebre Sagra dello Stocco, a partire dalle 19,30, e l’attesissimo concerto di Fabrizio Moro (unica data in tutta la regione, ingresso libero) faranno da coronamento di un percorso davvero di altissimo profilo. La Festa Nazionale dello Stocco quest’anno festeggia un quarto di secolo nel segno dell’amore e dell’impegno per la promozione della Calabria più autentica, tra cultura, tradizione e identità. Un anniversario che vedrà tra i grandi protagonisti, insieme all’enogastronomia d’eccellenza, la grande musica italiana.

E proprio a riguardo, l’attenzione è rivolta su Fabrizio Moro, cantautore romano amato dal pubblico e vincitore di due Festival di Sanremo e, di recente, di Canzonissima 2026. L’artista proporrà sul palco pezzi di grande successo come “Pensa”, “Portami Via”, “Eppure mi hai cambiato la vita”. Alle 00,15 dell’11 agosto lo spettacolo di “Nostalgia ‘90” in piazza San Rocco.

La Festa Nazionale dello Stocco è organizzata e promossa dall'Associazione Turistica Pro Loco di Cittanova in sinergia con lo sponsor ufficiale Stocco&Stocco di Francesco D'Agostino. La manifestazione, che anche quest’anno accoglierà appassionati, cultori del genere, turisti, visitatori nazionali e internazionali, gode anche del prestigioso sostegno della Tørrfisk fra Lofoten IGP (consorzio norvegese di tutela e promozione dello stoccafisso). Significativa la rete istituzionale e dei partner: il Comune di Cittanova, che ha concesso patrocinio e contributo, la Regione Calabria, il Consiglio regionale della Calabria, Calabria Straordinaria, una importante rete di collaborazioni da parte di realtà aziendali del territorio.



Importanti novità per la Sagra dello Stocco. Per la sua XXV edizione, l’evento propone un menù capace di intrecciare tradizione e innovazione. Piatti pregiati selezionati da chef d’eccezione e realizzati a partire da un prodotto pregiato e di primissima qualità: panino con lo stoccafisso; maccheroncino con stocco e ventricelle; stocco alla ghiotta cittanovese e baccalà alla mugnaia. Ulteriore novità, la ciambella dolce per chiudere in bellezza una degustazione da vivere con i cinque sensi. Per il beverage importante collaborazione con l’Azienda Vini Morano.

La macchina organizzativa è già a pieno regime per garantire un’esperienza straordinaria al pubblico: accoglienza, parcheggi, sicurezza, fruizione delle attività.