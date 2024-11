L'elegante struttura posizionata all'ingresso del municipio

Inaugurata nei giorni scorsi a Castiglione Cosentino, all’ingresso del municipio, una libreria all’aperto intitolata al professor Candido Marsico, uomo colto ed educatore che ha lasciato una indelebile traccia della propria attività nel piccolo centro dell’area urbana cosentina.

Alla cerimonia è intervenuto, tra gli altri, anche Antonio Iaconianni, dirigente scolastico del Liceo Classico Bernardino Telesio, promotore a Cosenza della Little Free Library collocata lungo Corso Mazzini. Presente anche la direttrice della Biblioteca Nazionale di Cosenza Rita Fiordalisi, la preside dell’istituto comprensivo di San Pietro in Guarano Rosanna Rizzo, il presidente dell’associazione Più di Cento Salvatore Magarò, ex sindaco e consigliere regionale.

!banner!

Come per altre iniziative analoghe, anche qui sarà possibile scambiare liberamente un proprio libro con uno contenuto nella bacheca. Che sia una struttura metallica, come quella dell’isola pedonale di Cosenza, in legno, come quella di Castiglione, o un semplice vecchio frigorifero, come quello utilizzato ad Amantea nel centro storico, l’idea della contaminazione della lettura si va espandendo nel territorio della provincia.