C'è un'attenta ricerca dietro le opere dell'artista fotografo Giuseppe Lo Schiavo che attraverso la fotografia si pone l’obiettivo di raccontare il rapporto-legame tra uomo e natura, entità che vivono simultaneamente. "Genesis" è la mostra dell'artista nato a Pizzo Calabro ma residente a Londra, curata dal critico d’arte Roberto Sottile, che resterà al museo Marca di Catanzaro fino al 17 novembre. Un percorso che parte con delle opere fotografiche, circa 30 in tutto, realizzate dall'Islanda fino alla Sicilia, due opere installative, al centro un video che racchiude il messaggio dell'esposizione fino ad arrivare ai bronzi di Riace. Un racconto poetico dunque quello di Lo Schiavo in cui spicca l'elemento della metallina termica che caratterizza le "scultiure del vento". Quasi un prolungamento delle sue capacità di relazionarsi con il paesaggio circostante, che esalta la presenza dell’uomo e le bellezze naturali. «Alla mostra è abbinato un hashtag, ovvero #loschiavogenesis - fa sapere l'artista - che permetterà ai visitatori di interagire con le opere, fotografarle e quindi realizzare degli scatti che poi verranno analizzati da me e dal critico Sottile. E alla fine ci sarà un vincitore che si aggudicherà un'opera».