Somiglianze con La sera dei miracoli di Lucio Dalla scatenano il caos, ma l’interprete chiarisce tutto. Il suo brano La cura per me, secondo Luca Jurman, è troppo simile a La sera dei miracoli

Il Festival di Sanremo 2025 non si è fatto mancare le polemiche, e una delle più discusse ha coinvolto Giorgia e il suo brano La cura per me, accusato di somigliare troppo a La sera dei miracoli di Lucio Dalla.

Durante una conferenza stampa, la cantante ha affrontato l’argomento con grande trasparenza, ammettendo di aver notato lei stessa la somiglianza. «Ne ho parlato con gli autori Blanco e Michelangelo. Abbiamo modificato qualche nota, ma ho voluto mantenere quella melodia evocativa perché mi sembrava un omaggio poetico a Dalla», ha spiegato l’artista, difendendo con serenità la sua scelta.

Le accuse di plagio sono state sollevate anche dal vocal coach Luca Jurman, che ha dichiarato a Fanpage: «Gli autori andrebbero tirati per le orecchie quando si ispirano troppo ai capolavori del passato». Ma Giorgia non si è lasciata intimidire: «La musica che ascoltiamo entra nel nostro Dna e riaffiora inconsciamente quando creiamo. È successo con Dalla, come mi capita spesso con Battisti, che mia madre ascoltava sempre».

Per Giorgia, quel richiamo a Lucio Dalla non è stato un incidente ma un tributo involontario che ha deciso di abbracciare, anche a costo di critiche. «Quando ho ascoltato la melodia per la prima volta, ho percepito subito un legame con Dalla. Mi ha emozionato e ho scelto di mantenerlo», ha aggiunto. Gli autori del brano, Blanco e Michelangelo, si sono detti sorpresi dalla somiglianza, ma alla fine hanno deciso di rispettare l’essenza originale della canzone.

A margine della polemica, Giorgia ha ricordato un episodio del 1995: «Lucio Dalla mi propose un brano per il Festival, ma avevo già scelto Come saprei. È stato difficile dirgli di no, ma Pippo Baudo mi rassicurò dicendo che avevo fatto la scelta giusta».

Nonostante le critiche, il pubblico ha accolto con entusiasmo la performance di Giorgia, applaudendola calorosamente. La cura per me è rapidamente diventata uno dei brani favoriti del Festival, e la sua interpretazione intensa ha conquistato il cuore di molti. Le accuse di somiglianza, alla fine, non hanno scalfito l’emozione che Giorgia è riuscita a trasmettere.