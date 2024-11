Giovanni Pupo, fotomodello e influencer di San Giovanni in Fiore è in finale nazionale Mister Italia 2021. Tra i 38 più belli d’Italia!

Giovanni, dopo aver superato le selezioni regionali a Cosenza e la pre-finale nazionale (tra 80 concorrenti) a Giulianova il 2 agosto scorso, è arrivato in finalissima.

Aspirando a diventare Mister Italia 2021. Finale che si terrà il 7 Agosto a Pescara.

Ragazzo di umili origini, non ha mai smesso di credere nei valori importanti della vita, non ha mai smesso di sognare in grande.

Alla domanda riguardo a cosa pensava di fare se avesse vinto il concorso Mister Italia 2021, rispose con umiltà e determinazione proprio qui, da queste nostre pagine il 19 maggio: «Sto dando tutto me stesso per arrivare alla pre-finale al top della condizione psico-fisica, ma rimango con i piedi per terra perché sono certo che incontrerò 79 ragazzi con tante qualità e che come me darebbero tutto per arrivare fino in fondo».

Ma ce l’ha fatta Giovanni, superando tutte le sfide, le gare e gli ostacoli.

Ed ora è a un passo dalla vittoria nazionale: «Vincere sarebbe bellissimo, veramente straordinario, ma so che sarà molto difficile, ma io sono pronto».

Sabato 7 agosto a Pescara si eleggerà il successore dell’attuale detentore, il napoletano Giuseppe Moscarella, in una serata che si preannuncia suggestiva e spettacolare grazie anche alla presenza di personaggi come Jo Squillo (conduttrice della finalissima), Manuela Arcuri (madrina e presidente di giuria Mister Italia), Federico Moccia, Beppe Convertini, Leo Gassman e tanti altri.