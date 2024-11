«L'autunno? Come in estate!» Con questo intento di fondo il sindaco di Praia a Mare, Antonino De Lorenzo, annuncia la programmazione messa a punto dall'amministrazione comunale della Città dell'Isola per i mesi di settembre e ottobre, con un piccolissimo “sconfinamento a novembre”. È stato infatti diffuso in queste ore il programma degli eventi di ”Autunno Praiese”, con spettacoli gratuiti a partire da domenica 3 settembre a mercoledì 1° novembre 2023. Il tutto accompagnato da un invito agli operatori turistici e commerciali di Praia a Mare, raggiunti da una lettera firmata in calce dal primo cittadino. «Mantenete operative le vostre attività, continuate a fornire un servizio di qualità ai turisti», il senso del messaggio.

Spettacolo di alto livello e investimenti

«Abbiamo organizzato due mesi di attività culturali e di spettacolo di primissimo livello – spiega De Lorenzo – e prevediamo un pubblico numeroso in un periodo che, notoriamente, rappresenta la fine della stagione turistica. Abbiamo investito circa 165.000 euro di risorse pubbliche, quindi di tutti. La consideriamo una importante leva economica e sociale per il nostro paese. Secondo le nostre previsioni i flussi turistici e quelli dei visitatori nei weekend in particolare saranno costanti, generando consumi e occasioni di lavoro per tutti». Da queste considerazioni, dunque, nasce l'invito agli operatori: «Pubblicizzate gli eventi e, soprattutto, continuate a offrire servizi».

Cosa prevede il calendario

Autunno Praiese propone molti momenti di intrattenimento, concentrati in particolare tra Piazza Italia e Piazza della Resistenza, e nella programmazione spiccano alcuni eventi di spessore. In particolare, i concerti di Roy Paci & Aretuska (venerdì 15 settembre 2023), Carmen Consoli featuring Marina Rei (venerdì 22 settembre), Coro Pop di Ciro Caravano dei Neri per Caso (sabato 30 settembre), Fabio Concato (sabato 7 ottobre). Inoltre, sabato 9 settembre 2023, saranno presenti Simona Ventura e Giovanni Terzi, ospiti della rassegna letteraria “Praia... a mare con”, ovvero il salotto culturale di Praia a Mare curato dal giornalista Egidio Lorito. La coppia è ideatrice di “Terrazza Dolce Vita”, salotti en plein air con ospiti illustri ospitati dal giardino del Grand Hotel di Rimini. Molti gli appuntamenti con il divertimento e lo humor grazie agli spettacoli di cabaret in calendario: Matranga e Minafò (8 settembre), Antonello Costa (16 settembre), Paolo Caiazzo (1 ottobre), Francesca Reggiani (13 ottobre), Emanuela Aureli (21 ottobre), Dado (31 ottobre). E ancora: spazio allo sport con una gara di nuoto in mare a Fiuzzi, nei pressi dell'isola Dino (10 settembre), e l'evento Praia Sport City Day (17 settembre) e alla sensibilizzazione sulla lotta al Cancro con la Passeggiata in Rosa di domenica 8 ottobre.

Torna il Premio Praia Straordinaria

Dopo la prima edizione del 2022, torna il “Premio Praia Straordinaria”, riconoscimento a personalità che con il loro operato si sono resi meritevoli di attenzione conferendo in questo modo lustro anche alla Città di Praia a Mare (23 settembre). A chiudere la programmazione anche eventi dedicati alla moda (10 settembre) e una serie di live dislocati in Vicolo Vespucci. Autunno Praiese è realizzato dall'amministrazione comunale di Praia a Mare con il sostegno della Regione Calabria e del brand “Calabria Straordinaria”. Si tratta di un progetto di destagionalizzazione fortemente voluto dall'amministrazione con in prima fila il consigliere delegato al Turismo, Fabio Macri. «In questa estate 2023 – commenta quest'ultimo – abbiamo apprezzato molto la cura di ogni aspetto e la disponibilità nel soddisfare le esigenze degli ospiti applicate nelle strutture e negli esercizi praiesi: bisogna continuare così», ha concluso.

Con lo sguardo al futuro

«Non ci fermiamo – commenta infine il sindaco De Lorenzo – e siamo già pronti per la programmazione del periodo natalizio. Vogliamo bissare il successo di dicembre e gennaio scorsi. Per questo motivo invitiamo gli operatori praiesi ad accogliere il nostro invito per questo autunno e a farsi trovare pronti anche per i prossimi mesi».