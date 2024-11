Superate le selezioni regionali a Praia a Mare. Sottoporranno al vasto pubblico la loro musica migliore

Sabato 20 gennaio i Garage 21, storica band di Amantea composta da Giuseppe Bandini (Basso) Alfredo Targhetta (Chitarra) Napoleone Ferlaino (tastiere) Enzo La Gamba (Voce) Danilo Curcio (Batteria) hanno accompagnato il cantautore di Nocera Terinese Antonio Mack alle selezioni regionali di Sanremo Rock che si sono tenute a Praia a Mare.

!banner!

I Garage 21 con Antonio Mack hanno effettuato una performance a livelli altissimi, accompagnando i pezzi inediti scritti e cantati da Antonio Mack (Sto che è la fine del mondo, Ho un Sogno, Sempre se ti va) superando la selezione a pieni voti. Saranno presenti a Sanremo rock (Sanremo) a maggio con Antonio Mack di Nocera Terinese per intraprendere questo cammino al di fuori del territorio calabrese. Porteranno alto il nome di Amantea e Nocera Terinese in una realtà musicale che ha lanciato artisti famosi come Nek, Antonacci, Giovanotti, Le Vibrazioni, e altri artisti che hanno fatto carriera. I testi e la musica di Antonio Mack con gli arrangiamenti dei Garage 21 sono già oggetto di critica, che li hanno definiti brani da radio, il che fa sperare bene per un'ottima riuscita di questi ragazzi che con tanto sacrificio e tanta dedizione portano avanti il loro nome con umiltà. Diamo un in bocca al lupo a questi ragazzi che hanno saputo osare al di fuori del territorio calabrese per portare alto il nome della propria città.