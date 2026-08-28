Tre ore di musica e grandi emozioni davanti a un pubblico arrivato anche da fuori regione. Allo storico gruppo il Riconoscimento alla Carriera. La serata ha dimostrato il potenziale dell’area tirrenica come polo per turismo, cultura ed eventi di spessore

L’Arena dei Cedri di Santa Maria del Cedro archivia con un bilancio estremamente positivo la serata dedicata ai Pooh. Il grande concerto ha richiamato un pubblico numeroso, arrivato anche da fuori regione, trasformando l’arena estiva sul lungomare in un teatro all’aperto capace di accogliere spettatori di diverse generazioni.

Per circa tre ore la musica dei Pooh ha accompagnato un pubblico trasversale, unito dalla passione per una delle formazioni più importanti della storia musicale italiana. Il live ha ripercorso alcuni dei brani più celebri del repertorio della band, riportando sul palco grandi successi che hanno mantenuto intatta la loro capacità di coinvolgere ed emozionare.

Ma l’appuntamento con i Pooh ha rappresentato anche un momento di promozione del territorio. La risposta del pubblico conferma infatti le potenzialità dell’Arena dei Cedri come struttura destinata a ospitare produzioni di grande livello e come elemento in grado di contribuire all’attrattività turistica della Costa Tirrenica calabrese.

Nel corso della serata è stato inoltre assegnato allo storico gruppo musicale il Riconoscimento alla Carriera, consegnato dal sindaco di Santa Maria del Cedro Ugo Vetere, insieme al direttore artistico dell’Arena dei Cedri Alfredo De Luca. Un omaggio a un percorso artistico che attraversa decenni di storia della musica e della cultura italiana.

La programmazione dell’Arena dei Cedri è cofinanziata dal Dipartimento Turismo della Regione Calabria e realizzata grazie al contributo del Comune di Santa Maria del Cedro e del GAL Riviera dei Cedri. Un modello che mette insieme istituzioni, territorio e organizzazione privata per sostenere la realizzazione di grandi appuntamenti di spettacolo dal vivo.

I numeri della serata rafforzano quanto già emerso nei precedenti eventi: i grandi concerti possono diventare un efficace strumento di attrazione turistica, favorendo l'arrivo di spettatori anche da altre regioni e contribuendo alla promozione della Costa Tirrenica calabrese.

La posizione sul lungomare e la particolare configurazione con vista sul mare rendono l’Arena dei Cedri una realtà con caratteristiche distintive nel panorama della programmazione dei grandi live. La riuscita dell’evento ha inoltre evidenziato l'importanza della collaborazione tra pubblico e privato nella gestione di appuntamenti che richiedono una complessa organizzazione, dalla produzione alla sicurezza, passando per viabilità e gestione dei flussi.

«L’Arena dei Cedri è un segnale dato a tutto il territorio regionale, a dimostrazione che tutto si può realizzare: servono solo gli strumenti e le giuste sinergie», ha dichiarato il direttore artistico Alfredo De Luca.

De Luca ha quindi sottolineato il ruolo delle istituzioni nell’organizzazione degli eventi: «Un ente che ospita grandi live diventa a tutti gli effetti coinvolto nell’organizzazione e nella corretta riuscita della programmazione. Ringrazio vivamente il Sindaco Ugo Vetere e tutta l’Amministrazione comunale per la collaborazione e per aver affrontato tutte le esigenze legate alla sicurezza, alla viabilità e alla produzione, aspetti fondamentali per lo svolgimento degli eventi».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto anche agli spettatori. «Un ringraziamento – ha aggiunto De Luca – va soprattutto a tutto il pubblico presente in massa, che ha accolto sin da subito la nuova Arena estiva dei grandi live. L’entusiasmo del pubblico rappresenta la marcia necessaria per convincere l’intera organizzazione a fare sempre meglio e a lavorare, già da ora, alla nuova programmazione».

E proprio il futuro è già al centro del progetto dell’Arena dei Cedri. È stato infatti annunciato il primo grande appuntamento del 2027: Claudio Baglioni sarà a Santa Maria del Cedro il 23 agosto 2027, nell’ambito del tour La vita è adesso, già presentato.

Nel frattempo, l’Arena del Lungomare Perlasca sarà oggetto di uno specifico percorso di studio e analisi promosso dall’Università La Sapienza di Roma e da Assomusica, nell’ambito delle attività rivolte ai principali festival e ai grandi eventi musicali organizzati in Italia.

Un ulteriore elemento che conferma il valore progettuale dell’infrastruttura e la volontà di inserirla stabilmente nel sistema regionale dello spettacolo dal vivo. L’obiettivo è consolidare il ruolo dell’Arena dei Cedri nel circuito dei grandi concerti e, allo stesso tempo, rafforzare l’immagine della Costa Tirrenica calabrese come territorio capace di unire turismo, cultura, intrattenimento e produzioni musicali di rilievo.

Il concerto dei Pooh, dunque, non rappresenta soltanto una serata di grande successo, ma una tappa di un progetto più ampio. L’Arena dei Cedri guarda già ai prossimi appuntamenti con l’ambizione di costruire una programmazione sempre più strutturata e di diventare un riferimento stabile per i grandi live in Calabria e nel panorama musicale italiano.