Un compito in classe è diventato l’occasione per Mirella, otto anni, per farlo diventare un eroe che riesce a risvegliare una principessa da un incantesimo malvagio. Il cantautore ha risposto con un bellissimo videomessaggio alla sua piccola fan

C’era una volta un principe: quante volte iniziano così le favole? Solo che questa volta non è una favola di Andersen o di Esopo, ma una fiaba scritta da una bambina di otto anni in un compito scolastico. C’è una principessa, c’è un re, c’è una strega cattiva ma l’eroe della situazione è un cantautore, Brunori Sas, che cantando risveglia la giovane addormentata dal fatale incantesimo.

È la dolce fiaba scritta da Mirella, bimba di otto anni, in un compito per la sua scuola: la foto ha fatto immediatamente il giro del web ed ha raggiunto il cantante calabrese, che in un video ha ringraziato la bambina e con gli occhi lucidi per la commozione l’ha invitata a continuare a scrivere le sue bellissime fiabe.

Brunori Sas che risveglia la principessa: la favola che ha commosso i social

Mirella, otto anni, frequenta la scuola elementare. Qualche giorno fa in un compito scolastico è stato chiesto a lei ed ai suoi compagni di scrivere una favola suddividendola in inizio, svolgimento e fine. Ecco il testo della sua fiaba: «C’era una volta una strega cattiva che per dispetto al re fece un incantesimo alla principessa, trasformandola in un disco: la principessa sarebbe tornata umana solo se un principe cantante avesse cantato e vinto il Festival di Sanremo».

La favola prosegue così: «Il re convocò tutti i principi che conosceva, ma erano tutti stonati. Allora il re mise un annuncio per trovare un principe cantante e si presentò un giovane che si chiamava Dario, ma siccome non era un principe il re gli diede il titolo di Principe Brunori Sas».

«Il principe Brunori Sas – si conclude la storia – vinse il Festival di Sanremo così la principessa tornò umana, si sposò con il principe Brunori Sas ed ebbero una figlia bellissima di nome Fiammetta».

«Che bella sorpresa, continua a scrivere favole»: il video commosso di ringraziamento di Brunori Sas

La favola ha fatto il giro dei social e attraverso un amico del cantante è arrivata direttamente a lui: immediata la reazione e la risposta del cantautore, che ha mandato alla piccola un bellissimo video. «Ciao Mirella, ho letto la fiaba che hai scritto, è una bellissima fiaba quella che hai scritto e sono molto contento di avertela ispirata! Spero tu possa continuare a scrivere perché hai un talento per la scrittura. Un grande in bocca al lupo per tutte le tue cose, per la scuola, per tutte le cose che ti appassionano ma mi raccomando, continua a scrivere perché sei proprio brava. Un abbraccio da Brunori Sas». Un video in cui il cantante appare davvero contento ed emozionato, con gli occhi lucidi per il bellissimo regalo ricevuto dalla bambina. La foto della fiaba e il messaggio video sono stati poi condivisi in un gruppo dedicato ai fan del cantautore cosentino e immediatamente hanno fatto il pieno di messaggi e like, tutti di complimenti per la piccola fan e per la sua passione artistica.