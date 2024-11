Esordio alla regia per l’attore romano che presenterà “The Millionairs”, il suo primo cortometraggio

Si intitola “The Millionairs” ed è stato girato interamente tra Calabria e Basilicata, il primo cortometraggio dell’attore Claudio Santamaria, tratto dall’omonimo racconto dell’illustratore svizzero Thomas Ott, interpretato da Peppe Servillo e Sabrina Impacciatore.

Verrà proiettato in una delle “Giornate degli Autori”, il 6 settembre alle ore 16:45 presso la Sala Perla alla 74esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

!banner!

La Trama

The Millionairs è stato prodotto dalla Goon Films di Gabriele Mainetti, dopo il successo “Lo chiamavano Jeeg Robot”. Il corto, come riportato dall’ansa tramite un comunicato della Calabria e Lucana film commission, “mette in scena una lunga notte, durante la quale le strade di un bosco di montagna diventano teatro per una serie di efferati omicidi ad opera di diversi personaggi, tutti decisi a impossessarsi di una misteriosa valigetta".