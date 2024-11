Un’edizione rivisitata in ottica Covid ma con ospiti ed eventi di spessore. Spazio anche al sociale con la presenza di Moleste, collettivo di donne nato per dar voce agli abusi e alle discriminazioni sessiste nel fumetto italiano

l “Lamezia Comics & Co…” torna con un’edizione tutta speciale completamente online dal titolo: “Lamezia Comics & Co... your online comic fair”. L’edizione online, la cui locandina è realizzata da Daniele Procacci, si svolgerà dall’11 al 13 dicembre e potrà essere seguita su tutti i canali social collegati all’evento.

A partire dalle ore 15.00, ogni giorno, si alterneranno in diretta streaming ospiti molto amati dal pubblico, un parterre variegato e di ampio respiro. In apertura il grande Roberto Recchioni, sceneggiatore e disegnatore poliedrico con all’attivo collaborazioni con StarShop, Comic Art, Rizzoli, Magic Press, Mondadori, il cui nome è legato alla serie John Doe, e soprattutto a Orfani e a Dylan Dog di Sergio Bonelli Editore.

E poi Daniele Procacci della Procacci Entertainments, Lucio Staiano, fondatore e Ceo della casa editrice Shockdom, Francesco Cilurzo, in arte Cydonia, streamer super attivo sulle piattaforme YouTube e Twitch con i suoi contenuti legati al mondo dei videogame e dei Pokémon. Si parlerà inoltre di musica in chiave comics con Daniele Colantoni presidente dell’Associazione Nazionale “Cartoon Cover Land” e di animazione, sceneggiatura e arti visive con la Scuola del Fumetto di Palermo-Grafimated Cartoon e con Nero su Bianco-Scuola di Arti Visive di Cosenza.

E come di consueto per il “Lamezia Comics & Co…”, spazio anche al sociale con la presenza di Moleste (www.moleste.org), collettivo di donne che lavorano nel mondo del fumetto, nato per dar voce agli abusi e alle discriminazioni sessiste nel fumetto italiano e a favore della parità di genere, e spazio, nelle apposite rubriche, al buon gioco inteso come momento di socializzazione, aggregazione e intrattenimento anche in famiglia quando impossibilitati ad uscire di casa.

Non mancheranno i tornei di LOL e di Rocket League che terranno incollati allo schermo i più appassionati e curiosi e si confermano il contest di disegno “Lamezia Comics &mergenti- Premio Fiorella Folino” dal tema Heroes vs Covid-19 e il contest “Lamezia Comics & Co…splay”, i cui partecipanti si stanno sfidando in queste ore a colpi di like sulle pagine social della manifestazione. L’annuncio dei vincitori e le premiazioni chiuderanno questa ricca edizione.