L'evento ha presentato in anteprima la collezione dello stilista Claudio Greco realizzata con i tessuti dell'azienda Celestino e a breve debutterà alla settimana della moda di Milano

Sfilare scendendo dalle scale mobili di uno scalo internazionale per poi proseguire tra viaggiatori increduli e banchi del check in. E’ successo a Lamezia Terme dove l’istrionico stilista Claudio Greco ha scelto di presentare la collezione di abiti creata per l’azienda di Rossano Celestino con originalità. «Un sogno che accarezzavo da tempo – ha confidato a LaCnews24 - un sogno che non è stato facile realizzare ed ora che si è trasformato in realtà ne sono felice».

Un’azienda secolare la Celestino, nata nei primi del Novecento. I tessuti con i quali sono stati realizzati i modelli sono tutti di fibre naturali, lino, canapa, seta, cachemire e creati con telai artigianali. «A questi – ha spiegato Caterina Celestino – Claudio Greco ha saputo dare un valore aggiunto e trasformarli in opere d’arte». I gioielli indossati dalle modelle, invece, erano della Maison Misani e dell’orafo Pasquale Bruno.

Un’anteprima per Greco della collezione che poi debutterà a Milano nella settimana della moda. Un evento unico e sicuramente ammaliante. Vedere scendere dalle scale mobili bellissime donne, con acconciature decisamente originali, vestendo tessuti che richiamano la Magna Grecia, e indossando ai piedi tacchi vertiginosi, non è prassi per un aeroporto.

E se a chiudere la sfilata è stato l’arrivo volteggiante di Greco indossando una divisa da pilota, ad aprirlo sono stati, invece, dei giovanissimi ballerini calabresi che hanno prima inscenato un flash mob e poi danzato.