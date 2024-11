Un altro importante evento si aggiunge al già ricco cartellone in programma al Le Castella Music Fest di Isola Capo Rizzuto: è di queste ore infatti la conferma che il prossimo 7 agosto all’Arena del Mare, alla darsena turistica, ci sarà l’esibizione di Giorgio Panariello.

Il nuovo progetto di spettacoli dal vivo organizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Isola Capo Rizzuto, nella persona del primo cittadino Maria Grazia Vittimberga, che ha anche delega al Turismo, ospiterà infatti una data del nuovo tour di Giorgio Panariello, “La favola mia”, che segna il suo ritorno sulle scene con un one man show. Tante risate, un pizzico di irriverenza, attualità e grandi classici del suo repertorio: saranno questi gli ingredienti del nuovo spettacolo in cui Panariello racconta e si racconta ripercorrendo in una veste inedita e attuale i 20 anni che lo hanno visto protagonista tra teatro, cinema e televisione.

Giorgio Panariello a Isola Capo Rizzuto

Con “La favola mia” Giorgio Panariello festeggia infatti i 20 anni di carriera dal grandissimo successo “Torno sabato” e non poteva che scegliere il palco per celebrare questo importante traguardo, dopo aver conquistato le platee di tutta Italia accanto agli amici di sempre Carlo Conti e Leonardo Pieraccioni. Ma non solo: con “La favola mia” Panariello festeggerà sì con il suo pubblico, ma anche con tutti coloro che avranno semplicemente voglia di divertirsi e passare una serata in allegria. Le prevendite online per lo spettacolo sono disponibili attraverso i circuiti Ticket One, Ticket Service Calabria e Etes.

Il programma di Le Castella music fest