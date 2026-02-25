Seconda serata, applausi veri e una stoccata in diretta che gira già ovunque. Dietro la maschera comica, però, c’è un cambio di passo nato da un campanello d’allarme: dieta mirata dopo un quasi svenimento in scena, ritmi più controllati e il ricordo duro del ricovero per Covid al Gemelli nel 2020

Applausi, risate, e quella sensazione tipica di quando il comico non “passa” sul palco: lo governa. Lillo, alla seconda serata di Sanremo, è entrato in scena con la naturalezza di chi non deve dimostrare niente e proprio per questo può permettersi tutto. Anche una stilettata in diretta, servita col sorriso, a Paolo Petrecca e a quella telecronaca dell’apertura olimpica diventata proverbiale per la frase surreale: «Benvenuti sul palco dello stadio Olimpico…». Una battuta secca, pop, che all’Ariston ha funzionato come un interruttore: si ride, ma si ride “insieme”, perché la tv è anche memoria collettiva e certe scivolate restano appese nell’aria come una gif.

Il punto, però, è che Lillo non è solo uno che fa ridere: è uno che ci lavora. Pasquale Petrolo – il nome anagrafico che ormai conoscono anche i più distratti – è uno di quei volti che il pubblico associa istintivamente alla leggerezza ben costruita, a una comicità che sembra improvvisata e invece è chirurgica. Il suo è un tipo di presenza che regge la diretta perché non cerca l’effetto a tutti i costi: lo lascia arrivare. E quando arriva, fa centro.

Dietro quel modo di stare in scena, negli anni, si è infilata anche una storia personale molto meno “da prima serata”. Lillo ha raccontato più volte il rapporto complicato con il corpo fin da bambino, il sovrappeso, gli episodi di bullismo e quella forma di autoironia che nasce spesso lì: non come posa, ma come difesa diventata stile. Un modo per trasformare il punto debole in un comando a distanza: ridi tu, prima che ridano gli altri.

Poi è arrivato il campanello d’allarme vero. In un’intervista di qualche anno fa, ha ricordato un episodio sul palco: il rischio di svenire, la sensazione di perdere il controllo proprio mentre lo show pretende che tu sia invincibile. Da lì la decisione di affidarsi a un medico e di rimettere mano alle abitudini: una dieta precisa, impostata su frutta e verdura, poche proteine e niente lievito. Non tanto per la ricetta in sé, quanto per la prospettiva: quando vivi di tournée, ritmi serrati e stress, il fisico è il primo a presentarti il conto. E quel conto, a volte, arriva nel momento più pubblico possibile.

Il capitolo più duro, però, è quello della pandemia. Nell’ottobre 2020 Lillo è stato ricoverato al Policlinico Gemelli per Covid. Anche qui, niente melodramma: lui l’ha descritta come un’esperienza pesante, un passaggio che ti rimette in scala le priorità senza chiederti il permesso. E forse è anche da lì che nasce il Lillo di oggi: lo stesso istinto comico, ma con un’attenzione diversa ai limiti, ai segnali, al tempo.

A Sanremo, intanto, ha fatto quello che gli riesce meglio: tenere insieme il lato pop e quello umano senza farne un manifesto. Una battuta azzeccata, un palco che risponde, l’Ariston che ride di gusto. E sotto, quasi invisibile, la consapevolezza che la leggerezza non è un talento naturale: è un lavoro. E, nel suo caso, anche una scelta.