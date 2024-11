Continua con un sempre maggiore consenso da parte del pubblico e dei giudici il percorso di Michelangelo Mercuri aka N.A.I.P., acronimo di Nessun artista in particolare, sul palco nazionale di X Factor Italia. L’artista di origini lametine arriva al quarto live del serale di #XFactor2020 con credibilità musicale e un innato gusto verso la sperimentazione sonora.

Una puntata la prossima, particolarmente rischiosa in cui bisognerà superare lo scoglio della doppia eliminazione, grazie all'affetto del televoto che da casa decreterà nella prima manche in gara chi proseguirà il suo percorso e si esibirà nella seconda parte della serata con la cover scelta dai loro giudici.

Dopo aver portato sul palco due brani inediti “Attenti al Loop” e “Oh Oh Oh”, in cui il cantautore calabrese ha miscelato la sua vocazione da polistrumentista con una una formula personalissima di scrittura e la potentissima “Bla Bla Bla” cover di Gigi D’Agostino completamente rivisitata che ha definitivamente attestato N.A.I.P. come un progetto dal grande valore performativo, questo giovedì ad essere eseguito da Michelangelo, sarà un brano monumentale dei CCCP “Amandoti”.

Ultima e struggente canzone della band che più di tutti in Italia ha incarnato lo spirito dell'indipendenza musicale, creativa ed ideologica, “Amandoti” sarà per Nessun Artista in Particolare, un'altra importante sfida in termini di impatto emozionale ed espressivo e di vocalità.