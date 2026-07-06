Il maestro orafo Michele Affidato lega ancora una volta la sua arte a uno dei più prestigiosi appuntamenti internazionali dedicati al cinema e alla cultura. In occasione della ventesima edizione del Nations Award, svoltasi nella splendida cornice del Teatro Antico di Taormina, il maestro calabrese ha infatti firmato la celebre Maschera d'Argento, il premio consegnato ai protagonisti dell’edizione 2026. Con il traguardo dei suoi primi vent'anni, la kermesse si consolida come un punto di riferimento culturale di livello internazionale, capace di unire i popoli e promuovere il dialogo attraverso il linguaggio universale dell'arte.

L'edizione del ventennale ha riunito sul palcoscenico di Taormina personalità di assoluto rilievo del mondo dello spettacolo e della cultura, premiando, tra gli altri, gli attori Sergio Castellitto, la modella e attrice Madalina Ghenea, Alessandra Mastronardi, Michele Morrone e l'attrice turca Özge Özpirinçci, insieme all'archeologo Zahi Hawass e all'architetto Mario Cucinella, protagonisti di percorsi professionali che hanno saputo distinguersi per talento, ricerca e capacità di creare un dialogo tra culture. La Maschera d'Argento, realizzata da Michele Affidato, trae ispirazione dalle antiche maschere apotropaiche della Magna Grecia, simboli di protezione, forza e buon auspicio.

L’opera fonde l'eccellenza dell'oreficeria contemporanea con l'identità storica del Mediterraneo, trasformando il premio in un profondo simbolo di cultura e memoria. Attraverso la sua creazione, il maestro Michele Affidato prosegue l'opera di valorizzazione delle radici magnogreche, affidandone il testimone ai grandi protagonisti del panorama artistico mondiale. Si consolida così il legame tra l'orafo e il Nations Award, diretto da Michel Curatolo: un sodalizio che, oltre a celebrare il merito dei vincitori, si fa ambasciatore della cultura italiana e dello straordinario patrimonio della Magna Grecia nel mondo.

Il prestigioso evento di Taormina corona un periodo di intensa attività per il maestro orafo. Già poche settimane fa, le sue creazioni hanno brillato ai Nastri d’Argento Grandi Serie, a testimonianza del profondo legame che unisce l'arte di Michele Affidato ai più importanti premi del cinema e della televisione in Italia. L’estate 2026 vedrà il maestro impegnato nella realizzazione dei premi per i principali appuntamenti della settima arte. Tra gli eventi in calendario spiccano il Marateale - Premio Internazionale Basilicata, il Tropea Film Festival, la Mostra del Cinema di Venezia e il Siena Film Festival: tutte manifestazioni di rilievo che confermano l'indiscusso valore della sua firma nel panorama culturale nazionale e internazionale.



