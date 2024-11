Costituire Comitati Tecnici e Scientifici negli istituti tecnici e professionali della Calabria per collegare la scuola con il mondo del lavoro

''La costituzione, con la conseguente operativita', dei Comitati Tecnici e Scientifici negli istituti tecnici e professionali della Calabria puo' certamente contribuire a collegare la scuola con il mondo del lavoro''.

E' quanto afferma l'Assessore alla Cultura della Regione Calabria, Mario Caligiuri, che ha comunicato ai dirigenti scolastici la necessita' di completare questi organismi, composti da imprenditori, operatori sociali e istituzionali del territorio. Con una costante azione condotta dall'Ufficio Scolastico Regionale d'intesa con la Regione Calabria su 158 scuole superiori sono stati finora costituiti 131 CTS pari all'82,9%.

L'Assessorato alla Cultura e l'Ufficio Scolastico Regionale intendono organizzare per il prossimo mese di maggio un incontro di tutti i Comitati Tecnico Scientifici delle scuole calabresi sul tema ''Garanzia giovani: il ruolo dei CTS per la crescita dell'occupazione giovanile e per la collaborazione tra scuole e imprese''. All'iniziativa hanno assicurato la loro presenza il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale Marco Ugo Filisetti e il responsabile Education di Confindustria nazionale Claudio Gentili, il quale ha dichiarato che ''la media delle scuole che hanno istituito i CTS in Italia e' il 15%. Il dato di oltre dell'80% raggiunto in Calabria e' un dato di assoluta eccellenza e dimostra la vitalita' della scuola nella regione''. Caligiuri dal canto suo ha ricordato le diverse iniziative intraprese, dai nuovi indirizzi nelle scuole all'istituzione di quattro Istituti Tecnici Superiori, dalle esperienze di alternanza scuola-lavoro all'individuazione di 11 Poli Tecnico-Professionali orientati sul turismo con annessa la filiera dell'agroalimentare.