L'evento punta ad arginare il fenomeno della maleducazione alimentare e l'assenza di identità nella ristorazione calabrese

"Come arginare la diffusa maleducazione alimentare e l'assenza di identità nella ristorazione calabrese?" È, questo, il titolo del nuovo momento di approfondimento promosso dalla Condotta Pollino Sibaritide Arberia nell'ambito della Festa del Convivium che si terrà il 18 agosto a Roseto Capo Spulico.

Coordinati da Lenin Montesanto, fiduciario del sodalizio, interverranno, alle 19, il sindaco Rosanna Mazzia, il giornalista Sky Lucio Rizzica, Mohamed Hamdy, purchasing manager per l'area sud-est Europa di Bureau Veritas Italia, Fabrizio Dellapiana, Elio Perciaccante, presidente “Giovani di Confagricoltura Cosenza” e delegato CEJA, responsabile Ufficio Slow Food Italia, Mauro D'Acri, consigliere regionale delegato all'agricoltura e Nicodemo Oliverio, capogruppo Pd e membro della commissione agricoltura alla Camera dei Deputati.

Parteciperanno, inoltre, diverse esperienze imprenditoriali operanti in tutto il territorio della Condotta. Tra le altre, Pietro Giovazzini dell'Agricè di Cerchiara di Calabria, Luigi Adinolfi dell'azienda agricola Santa Marina di Oriolo, Osvaldo De Falco, Ceo & founder della Biorfarm di Rossano, Francesco Ramundo della BIORAM di Plataci, Rosy Manfredi dell'omonima azienda agricola di Oriolo. – Il dibattito sarà anticipato dalla presentazione del libro dello chef Francesco Mazzei, Mezzogiorno, Southern Italian Cooking.

L'evento, promosso d'intesa e grazie alla sensibilità dell'Amministrazione comunale di Roseto guidata dalla Mazzia, con l'obiettivo di rendere omaggio alla ciliegia più bella d'Italia, riconoscimento nazionale ottenuto dalla ciliegia autoctona, è finalizzato a dimostrare il valore politico del cibo, a promuovere l'educazione alimentare, l'identità a tavola, la sovranità alimentare, il ritorno alla terra e lo sviluppo eco-sostenibile dei territori. Il nuovo evento della Condotta Slow Food con sedi a Rossano e Saracena rappresenta l'ultima, in ordine di tempo, di una serie di iniziative organizzate dal Convivium nel territorio per promuovere, dal basso Jonio, passando per l'Area urbana Rossano – Corigliano, la Sila Greca e l'Arberia, e fino al Pollino, il buon cibo.

Diversi i momenti in cui si articolerà la festa. Sulla scorta del successo della 552esima Fiera della Ronza tenutasi nello scorso mese di giugno a Campana, il Paese dell'Elefante di Pietra, sarà allestito, dalle 19, il Villaggio Slow Food con le eccellenze enogastronomiche ed artigianali del territorio e relative aziende prodduttive.

La manifestazione si concluderà con il Pop-up, alle 21, dello chef calabrese di nascita e londinese di adozione Francesco Mazzei, uno dei migliori chef del Regno Unito grazie al bar ristorante Sartoria, di Londra.