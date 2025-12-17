Le ragazze del corso di perfezionamento moderno della scuola di danza “Alors on Danse” di San Giovanni in Fiore, diretta dal maestro Giuseppe Mele, continuano a distinguersi nel panorama coreutico nazionale, confermando talento, impegno e una crescita artistica costante. Dopo il prestigioso primo posto conquistato al concorso nazionale di danza di Napoli nell’aprile 2025, le giovani ballerine sono tornate a salire sul podio al “Salento che danza Contest”, classificandosi terze su ben 190 esibizioni. Un risultato di grande rilievo che testimonia la solidità del percorso formativo intrapreso dalla scuola.

Ad aprile, il successo era arrivato sotto lo sguardo attento di una giuria di altissimo livello, presieduta da Raffaele Paganini, autentica icona della danza italiana. Nelle scorse settimane le ragazze hanno affrontato una competizione ancora più affollata e selettiva, ottenendo un piazzamento importante davanti a una giuria capitanata dal maestro, ballerino e coreografo Giuliano Peparini. Al suo fianco, un cast di nomi di spicco del panorama televisivo e teatrale: Nancy Berti, John Erik, Ricky Bonavita e Francesca Cecchini, garanzia di competenza e qualità artistica.

Il maestro Giuseppe Mele con il presidente di giuria Giuliano Peparini

Oltre alla competizione, le allieve di “Alors on Danse” hanno preso parte anche alle masterclass e agli approfondimenti tenuti dagli stessi docenti, arricchendo ulteriormente il proprio bagaglio di studi e di esperienze. Un aspetto fondamentale della filosofia didattica del maestro Giuseppe Mele, che da sempre sprona i suoi allievi a non limitarsi al contesto territoriale di appartenenza, ma a confrontarsi con realtà più ampie, stimolanti e formative.

Il concorso, diretto artisticamente dal ballerino e coreografo Valerio Moro, ha registrato numeri di partecipazione elevatissimi, confermandosi uno degli eventi più rilevanti del settore. La manifestazione è stata condotta dal giornalista e inviato televisivo Gianmarco Sansolino, volto noto del programma Mediaset Dentro la Notizia, che ha accompagnato il pubblico attraverso le diverse gare. Un doppio risultato che rende orgogliosa la scuola “Alors on Danse” e che premia il lavoro quotidiano, la passione e la visione educativa di Giuseppe Mele, dimostrando come lo studio serio e il confronto continuo siano la chiave per costruire un futuro solido nella danza.