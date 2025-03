«È con grande soddisfazione che il centro studi “Passione”, diretto dalla maestra Lucia Serena Bagnato, celebra un successo straordinario delle sue allieve». Lo si legge in una nota stampa.

«La scuola di Catanzaro ha visto dieci delle sue allieve protagoniste di un prestigioso concorso di danza tenutosi domenica 23 marzo a Ragusa, in Sicilia. L’evento, organizzato dal Csen Sicilia, ha visto la partecipazione di giurati di fama internazionale, tra cui maestri, ballerini e coreografi.

Il centro studi Passione è stata l’unica scuola calabrese presente e ha ottenuto risultati eccezionali: su 8 performance artistiche presentate, le allieve hanno conquistato il podio in ben 7 categorie, ottenendo anche due prestigiose borse di studio.

Questi successi si aggiungono ai traguardi raggiunti durante il mese di marzo e febbraio, quando la scuola ha partecipato a due concorsi nella città di Catanzaro, guadagnando riconoscimenti e borse di studio internazionali per il Belgio e Nizza.

Queste vittorie sono una fonte di grande emozione e gratificazione per le allieve, le famiglie e lo staff, ma soprattutto per la maestra Lucia Serena Bagnato, che crede fermamente nel potere formativo della danza, vista come uno strumento di crescita a 360 gradi per ciascuna delle sue allieve.

Nonostante la competizione intensa e sentita in Sicilia, le 10 ragazze si sono distinte per la loro preparazione, ordine e professionalità nelle discipline della danza classica, moderna e contemporanea, che rappresentano gli obiettivi principali della scuola, impegnata costantemente nella formazione e nel raggiungimento di nuovi traguardi».